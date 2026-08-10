Атака БПЛА на Нижнекамск: погибло 13 человек, возбуждено дело о теракте, объявлен траур
Что еще известно о трагедии
Удары пришлись на жилой сектор и объекты промышленности Нижнекамска
Сегодня ВСУ атаковали беспилотниками Нижнекамск. По последним данным, которые обнародовала пресс-служба раиса Татарстана, погибли 13 человек.
UPD на 13:00 мск: за помощью к врачам обратились 75 человек, госпитализирован 21 человек. Среди погибших — маленькая девочка, а также граждане Узбекистана и Таджикистана.
Семьям погибших при атаке БПЛА в Нижнекамске выплатят по 2 млн рублей. Решение об этом принял раис Татарстана Рустам Минниханов. Пострадавшим в зависимости от степени тяжести выплатят от 600 до 300 тыс. рублей соответственно. Кроме того, согласно нормативам будет предусмотрена выплата за частичное и полностью утраченное имущество.
Предприятия Нижнекамска окажут семьям материальную поддержку и возьмут на себя организацию похорон. Также финансовая помощь будет оказана пострадавшим сотрудникам. Семье, которая потеряла ребенка в этой ужасной трагедии, муниципалитет выплатит 1 миллион рублей и полностью возьмет на себя организацию похорон, сообщил глава района Радмир Беляев.
UPD на 15:00 мск: в результате атаки БПЛА на Нижнекамск погибли семь граждан Узбекистана, сообщило генеральное консульство республики в Казани. После завершения судебно-медицинской экспертизы и необходимых официальных процедур будет организована отправка тел погибших граждан Узбекистана на родину, отмечается в сообщении.
UPD на 16:00 мск: официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удары Вооруженных сил Украины по Белгороду и Нижнекамску бессмысленными с военной точки зрения, совершенными сознательно в террористических целях. Российский омбудсмен Яна Лантратова заявила, что от имени аппарата уполномоченного по правам человека в России потребует от международных инстанций отреагировать на атаку украинской стороны.
Оказание помощи раненым взял на личный контроль глава Минздрава Михаил Мурашко. В город направили мультидисциплинарные бригады из РКБ и челнинской БСМП им. Р.С. Акчурина, работа службы скорой помощи усилена пятью бригадами из Набережных Челнов и одной бригадой Республиканского центра медицины катастроф. В Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице создан оперативный штаб по оказанию медицинской помощи, сообщили в Минздраве.
Удары пришлись на жилой сектор и объекты промышленности Нижнекамска, сообщила официальный представитель Следкома России Светлана Петренко. Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ «Террористический акт».
— На атакованных объектах находились гражданские лица, не имеющие отношения к военным действиям, подчеркнули в СК.
Сразу после атаки БПЛА раис Татарстана Рустам Минниханов провел оперативное совещание с премьер-министром и вице-премьерами. Он поручил оказать всю необходимую помощь и оперативно ликвидировать последствия атак соответствующими службами.
В связи с трагедией в Татарстане 10 августа объявлен траур. На всей территории приспустят государственные флаги республики. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложили отменить развлекательные передачи и мероприятия в день траура. Одним из первых о переносе концерта на 24 августа сообщил певец Салават.
Кроме того, согласно указу Рустама Минниханова, кабмину Татарстана поручено подготовить предложения по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим в результате трагедии.
— Сегодня утром наша республика подверглась очередной варварской атаке. Вражеские беспилотники совершили налет на гражданские объекты и мы, к сожалению, потеряли людей. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Всем пострадавшим будет оказана вся необходимая высококвалифицированная медицинская помощь. Скорейшего выздоровления. Һәлак булучыларның гаиләләренең кайгысын уртаклашам. Зыян күрүчеләргә тизрәк терелүләрен телим. Барысына да ярдәм күрсәтәчәкбез, — написал раис Татарстана Рустам Минниханов в канале в мессенджере «Макс».
Соболезнования выразил и мэр Казани Ильсур Метшин.
— Выражаю лично от себя, от имени всех наших команд слова соболезнования родным и близким погибших. В такие минуты каждому из нас важно продолжать выполнять свои обязанности, работать, развивать нашу республику, уверенно и без панических настроений, — заявил на «деловом понедельнике» Метшин.
На месте ЧП работает оперативно-следственная группа и изучает обстоятельства налета
Вопрос о организации похорон погибших при атаке БПЛА на Нижнекамск сейчас преждевременен, так как на месте ЧП работает оперативно-следственная группа и изучает обстоятельства налета. До окончания ее работы местные власти не могут предпринимать дальнейшие шаги, сообщила «Реальному времени» заместитель мэра по социальным вопросам Нижнекамска Марина Камелина.
— Cейчас точно не до похорон, — сказала она, добавив, что все процессуальные решения находятся в компетенции Следственного комитета. Оперативно-следственная группа начала работать на месте происшествия, ожидается прибытие дополнительных специалистов со всей республики.
На данный момент угроза атаки в Нижнекамске снята. Местные власти сосредоточили усилия на помощи пострадавшим. «В городе развернут пункт временного размещения (на базе лицея №3 им. А.С. Пушкина, — прим. ред.). В больницу Нижнекамска едут врачи из Набережных Челнов, Казани. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, работают психологи»,— рассказала Марина Камелина.
Власти Нижнекамска ожидают завершения оценки ситуации следственными органами, после чего с официальным заявлением выступит оперативный штаб республики. После этого местные власти обещают провести брифинг для прессы.
По состоянию на 11:00 за помощью в пункт временного размещения обратились 93 человека. Здесь же пострадавшие могут оперативно подать заявление о повреждении имущества.
— По каждому обращению ведется индивидуальная работа: специалисты уточняют потребности каждой семьи. Тем нижнекамцам, чьи дома потребуют серьезного ремонта и не позволят вернуться домой сегодня вечером, город предоставит временное жилье. Расселение на период восстановительных работ будет организовано силами муниципалитета, — сообщили в пресс-службе города.
«Перед лицом таких испытаний мы остаемся едиными и поддерживаем друг друга»: регионы ПФО готовы оказать поддержку Татарстану после атаки БПЛА
Слова поддержки поступают и из других регионов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».