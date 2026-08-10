Атака БПЛА на Нижнекамск: погибло 13 человек, возбуждено дело о теракте, объявлен траур

Что еще известно о трагедии

Фото: Динар Фатыхов

Удары пришлись на жилой сектор и объекты промышленности Нижнекамска

Сегодня ВСУ атаковали беспилотниками Нижнекамск. По последним данным, которые обнародовала пресс-служба раиса Татарстана, погибли 13 человек.

UPD на 13:00 мск: за помощью к врачам обратились 75 человек, госпитализирован 21 человек. Среди погибших — маленькая девочка, а также граждане Узбекистана и Таджикистана.

Семьям погибших при атаке БПЛА в Нижнекамске выплатят по 2 млн рублей. Решение об этом принял раис Татарстана Рустам Минниханов. Пострадавшим в зависимости от степени тяжести выплатят от 600 до 300 тыс. рублей соответственно. Кроме того, согласно нормативам будет предусмотрена выплата за частичное и полностью утраченное имущество.

Предприятия Нижнекамска окажут семьям материальную поддержку и возьмут на себя организацию похорон. Также финансовая помощь будет оказана пострадавшим сотрудникам. Семье, которая потеряла ребенка в этой ужасной трагедии, муниципалитет выплатит 1 миллион рублей и полностью возьмет на себя организацию похорон, сообщил глава района Радмир Беляев.

UPD на 15:00 мск: в результате атаки БПЛА на Нижнекамск погибли семь граждан Узбекистана, сообщило генеральное консульство республики в Казани. После завершения судебно-медицинской экспертизы и необходимых официальных процедур будет организована отправка тел погибших граждан Узбекистана на родину, отмечается в сообщении.

UPD на 16:00 мск: официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удары Вооруженных сил Украины по Белгороду и Нижнекамску бессмысленными с военной точки зрения, совершенными сознательно в террористических целях. Российский омбудсмен Яна Лантратова заявила, что от имени аппарата уполномоченного по правам человека в России потребует от международных инстанций отреагировать на атаку украинской стороны.

Оказание помощи раненым взял на личный контроль глава Минздрава Михаил Мурашко. В город направили мультидисциплинарные бригады из РКБ и челнинской БСМП им. Р.С. Акчурина, работа службы скорой помощи усилена пятью бригадами из Набережных Челнов и одной бригадой Республиканского центра медицины катастроф. В Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице создан оперативный штаб по оказанию медицинской помощи, сообщили в Минздраве.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Удары пришлись на жилой сектор и объекты промышленности Нижнекамска, сообщила официальный представитель Следкома России Светлана Петренко. Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ «Террористический акт».

— На атакованных объектах находились гражданские лица, не имеющие отношения к военным действиям, подчеркнули в СК.

Сразу после атаки БПЛА раис Татарстана Рустам Минниханов провел оперативное совещание с премьер-министром и вице-премьерами. Он поручил оказать всю необходимую помощь и оперативно ликвидировать последствия атак соответствующими службами.

В связи с трагедией в Татарстане 10 августа объявлен траур. На всей территории приспустят государственные флаги республики. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложили отменить развлекательные передачи и мероприятия в день траура. Одним из первых о переносе концерта на 24 августа сообщил певец Салават.

Кроме того, согласно указу Рустама Минниханова, кабмину Татарстана поручено подготовить предложения по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим в результате трагедии.

— Сегодня утром наша республика подверглась очередной варварской атаке. Вражеские беспилотники совершили налет на гражданские объекты и мы, к сожалению, потеряли людей. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Всем пострадавшим будет оказана вся необходимая высококвалифицированная медицинская помощь. Скорейшего выздоровления. Һәлак булучыларның гаиләләренең кайгысын уртаклашам. Зыян күрүчеләргә тизрәк терелүләрен телим. Барысына да ярдәм күрсәтәчәкбез, — написал раис Татарстана Рустам Минниханов в канале в мессенджере «Макс».

Соболезнования выразил и мэр Казани Ильсур Метшин.

— Выражаю лично от себя, от имени всех наших команд слова соболезнования родным и близким погибших. В такие минуты каждому из нас важно продолжать выполнять свои обязанности, работать, развивать нашу республику, уверенно и без панических настроений, — заявил на «деловом понедельнике» Метшин.

На месте ЧП работает оперативно-следственная группа и изучает обстоятельства налета

Вопрос о организации похорон погибших при атаке БПЛА на Нижнекамск сейчас преждевременен, так как на месте ЧП работает оперативно-следственная группа и изучает обстоятельства налета. До окончания ее работы местные власти не могут предпринимать дальнейшие шаги, сообщила «Реальному времени» заместитель мэра по социальным вопросам Нижнекамска Марина Камелина.

— Cейчас точно не до похорон, — сказала она, добавив, что все процессуальные решения находятся в компетенции Следственного комитета. Оперативно-следственная группа начала работать на месте происшествия, ожидается прибытие дополнительных специалистов со всей республики.

На данный момент угроза атаки в Нижнекамске снята. Местные власти сосредоточили усилия на помощи пострадавшим. «В городе развернут пункт временного размещения (на базе лицея №3 им. А.С. Пушкина, — прим. ред.). В больницу Нижнекамска едут врачи из Набережных Челнов, Казани. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, работают психологи»,— рассказала Марина Камелина.

Власти Нижнекамска ожидают завершения оценки ситуации следственными органами, после чего с официальным заявлением выступит оперативный штаб республики. После этого местные власти обещают провести брифинг для прессы.



По состоянию на 11:00 за помощью в пункт временного размещения обратились 93 человека. Здесь же пострадавшие могут оперативно подать заявление о повреждении имущества.

— По каждому обращению ведется индивидуальная работа: специалисты уточняют потребности каждой семьи. Тем нижнекамцам, чьи дома потребуют серьезного ремонта и не позволят вернуться домой сегодня вечером, город предоставит временное жилье. Расселение на период восстановительных работ будет организовано силами муниципалитета, — сообщили в пресс-службе города.



«Перед лицом таких испытаний мы остаемся едиными и поддерживаем друг друга»: регионы ПФО готовы оказать поддержку Татарстану после атаки БПЛА

Слова поддержки поступают и из других регионов.

— С глубокой болью воспринял трагическое известие из братского Татарстана. В результате массированной атаки беспилотников на Нижнекамск погибли мирные жители, многие получили ранения. Сегодня республика скорбит по тем, чьи жизни были оборваны этой страшной трагедией. В этот тяжелый час выражаю самые искренние соболезнования главе Республики Татарстан, дорогому брату Рустаму Минниханову, родным и близким погибших, всему братскому татарскому народу. Чеченская Республика всем сердцем разделяет вашу боль и скорбь. Татарстан и Чеченскую Республику связывают многолетние братские отношения, основанные на взаимном уважении, дружбе и единстве наших народов. Поэтому произошедшее сегодня мы воспринимаем как общую беду. Уверен, что руководство республики во главе с Рустамом Нургалиевичем сделает все необходимое для оказания помощи каждой пострадавшей семье. От имени всего чеченского народа и от себя лично желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Прошу Всевышнего Аллаха даровать погибшим Свою безграничную милость, а их родным и близким — терпение и силы перенести это тяжелое испытание, — заявил глава Чечни Рамазан Кадыров.

— Киевский режим не останавливается в своих бесчеловечных преступлениях. Сегодня массированной атаке БПЛА подвергся город Нижнекамск в братском Татарстане. К сожалению, есть жертвы. От имени всей республики выражаю соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим — сил и скорейшего выздоровления. Башкортостан с вами и готов оказать любую поддержку, — заявил глава региона Радий Хабиров.

— Враг нанес массированный удар беспилотниками по соседнему Татарстану. К сожалению, есть жертвы. Чувашия вместе со всей страной разделяет эту боль и скорбь. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим желаю сил и скорейшего выздоровления. Это очередное проявление бесчеловечности врага, попытка запугать нас, посеять тревогу и страх. Эти действия не сломят нас. Перед лицом таких испытаний мы остаемся едиными и поддерживаем друг друга. В нашей сплоченности и стойкости — наша сила, — написал глава Чувашии Олег Николаев в канале в мессенджере «Макс».

— От всей Самарской области и от себя лично приношу глубочайшие соболезнования жителям Республики Татарстан. Сегодня враг совершил подлый террористический акт. Наши соседи подверглись массированному налету украинских БПЛА. Есть погибшие и пострадавшие. В республике объявлен траур. Скорбим вместе с вами. Сил и мужества пережить произошедшее! Скорейшего выздоровления тем, кто получил ранения, — сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

— От имени всей Пензенской области выражаю поддержку и приношу соболезнования братскому Татарстану. Город Нижнекамск сегодня подвергся массированной атаке вражеских беспилотников, есть погибшие и пострадавшие. Совсем недавно мы делили с жителями Республики Татарстан радость, отмечая Всероссийский сельский Сабантуй и принимая дорогих гостей в селе Малый Труев. Сейчас мы делим с ними боль и гнев, вызванные очередным преступлением киевского режима. Пензенская область готова оказать Татарстану необходимую помощь. Укронацисты огрызаются, как загнанные в угол крысы, маскируя свои позорные неудачи на поле боя террористическими актами в отношении мирного населения нашей страны. За нами — правда, а значит — будет и Победа, — написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

— Соболезную Вам, жителям Республики Татарстан, родным и близким погибших в результате вражеской атаки на Нижнекамск. Кировская область, которая подвергается атакам врага, понимает всю боль и горечь утраты близких людей. Скорбим вместе с Вами. Желаю Вам сил и стойкости, всем пострадавшим — скорейшего выздоровления, — говорится в телеграмме губернатора Кировской области Рустаму Минниханову.

— Очередной подлый акт агрессии киевского режима: в результате массированной атаки БПЛА на Нижнекамск погибли мирные граждане. По предварительным данным, среди погибших уже 13 человек, 39 — пострадали. Решением главы Республики Рустама Минниханова в Татарстане объявлен траур. Республика Татарстан — наш сосед. От лица всех жителей Оренбуржья выражаю глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших. Ваша боль утраты отзывается и в наших сердцах. Оренбургская область готова оказать необходимую поддержку в этот сложный период. Сегодня и наш регион подвергся атаке противника. Благодаря системе ПВО Минобороны России над Оренбургской областью также сбиты вражеские беспилотники. Пострадавших среди людей, а также объектов инфраструктуры нет. В очередной раз прошу вас сохранять спокойствие и выдержку. Враг пытается дестабилизировать обстановку. Но это сделать ему не удастся ни при каких условиях. Россия сильна своим единством и взаимопомощью, — заявил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

— Свердловская область скорбит вместе с Татарстаном. От всех свердловчан и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным погибших. Уверен, что врачи делают все возможное, чтобы помочь пострадавшим. Желаю скорейшего выздоровления, — сообщил губернатор региона Денис Паслер.

Дарья Пинегина