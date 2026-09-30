Группа Gauga выступит на российско-китайском рок-фестивале NAMI в Пекине

Фестиваль пройдет 3—5 октября в Пекинском выставочном центре

Поездка в Китай для Gauga — первый выезд за рубеж. Фото: Динар Фатыхов

3—5 октября в Пекинском выставочном центре пройдет второй российско-китайский рок-фестиваль NAMI. Первый был организован в Москве в августе 2026 года, до этого организаторы провели, как они называют, «пилотный» российско-китайский рок-фестиваль 2 мая в городе Цяньань провинции Хэбэй.

Среди участников мероприятия в Beijing Exhibition Center — казанская группа Gauga, играющая татароязычный рок. Также на фестивале выступят команды «Слот», «ФиенД», «МультFильмы», 7000$, Zhega и GORODA.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры и туризма КНР, вход на него бесплатный. Казанцы почти в полном составе уже находятся в Пекине.

В прошлом году Gauga выпустила свой альбом Alisa на виниле, считается, что это первая татарская пластинка, изданная в XXI веке. При этом какое-то время его не было на сайте «Яндекс. Музыка» из-за неправильной трактовки текстов. Последний релиз группы — запись концерта с Камерным хором РТ и оркестром.

Радиф Кашапов