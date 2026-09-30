Группа Gauga выступит на российско-китайском рок-фестивале NAMI в Пекине
Фестиваль пройдет 3—5 октября в Пекинском выставочном центре
3—5 октября в Пекинском выставочном центре пройдет второй российско-китайский рок-фестиваль NAMI. Первый был организован в Москве в августе 2026 года, до этого организаторы провели, как они называют, «пилотный» российско-китайский рок-фестиваль 2 мая в городе Цяньань провинции Хэбэй.
Среди участников мероприятия в Beijing Exhibition Center — казанская группа Gauga, играющая татароязычный рок. Также на фестивале выступят команды «Слот», «ФиенД», «МультFильмы», 7000$, Zhega и GORODA.
Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры и туризма КНР, вход на него бесплатный. Казанцы почти в полном составе уже находятся в Пекине.
В прошлом году Gauga выпустила свой альбом Alisa на виниле, считается, что это первая татарская пластинка, изданная в XXI веке. При этом какое-то время его не было на сайте «Яндекс. Музыка» из-за неправильной трактовки текстов. Последний релиз группы — запись концерта с Камерным хором РТ и оркестром.
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