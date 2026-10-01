Бюджет РФ получит 6,3 млн от продажи Porsche снохи бывшего вице-премьера Татарстана

Новым владельцем изъятой у семьи Энгеля Фаттахова иномарки стал частный предприниматель из Кургана

Со второй попытки на электронном аукционе продали черный Porsche Cayenne 2020 года выпуска — первый объект по антикоррупционному иску, который конфисковали в доход РФ у семьи бывшего министра образования — вице-премьера республики Энгеля Фаттахова.

По данным «Реального времени», первые торги с начальной ценой 6,7 млн рублей ввиду отсутствия заявок признали несостоявшимся, повторные прошли 24 сентября — с понижением стартовой цены сразу на 2 млн рублей. Участие в них приняли семь участников, еще двое отозвали свои заявки

Победу в аукционе одержал ИП Вадим Куклин из села Вилкино Курганской области, предложивший за Porsche из Татарстана 6 млн 327 тысяч рублей. Данная информация опубликована на портале ГИС Торги. По данным «Реального времени», контракт с Куклиным пока не подписан.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Напомним, эту иномарку приставы в августе эвакуировали с парковки ТЦ «Мега», куда ее перегнали по просьбе снохи Фаттахова, поскольку ее в Казани не было. Ключи от автомобиля доставили в отдел УФССП позже.

27 июля 2026-го данную иномарку за разницу между официальными доходами и расходами семьи экс-чиновников Энгеля и Ильнара Фаттаховых Советский райсуд Казани постановил изъять в доход государства, как и другие активы на общую сумму 620 млн рублей. В том числе — участок 1,2 тысячи «квадратов» в казанском коттеджном поселке «Загородная усадьба», 100% доли ООО «Агрофирма Чишма» и 178,6 млн рублей непосредственно деньгами. В эту сумму судья Екатерина Шадрина включила и 117,6 млн рублей (эквивалент приобретенной валюты), стоимость 11 уже отчужденных квартир, домов, участков и авто, а также 14,6 млн — оцененная в рамках уголовного дела стоимость реконструкции дома Энгеля Фаттахова в Актаныше — вместе с заменой забора и купленным гарнитуром (этот эпизод в его обвинении квалифицирован как взятка, дело рассматривает Мензелинский райсуд).

При этом судья приняла решение о немедленном исполнении взыскания по всем денежным средствам и Porsche Cayenne. Так что у приставов было право открывать исполнительные производства, не дожидаясь вступления решения суда в силу.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Именно в счет возмещения денежной части требований, по данным источников «Реального времени», сотрудники УФССП по Татарстану арестовали транспорт соответчиков по иску Радика Хаертдинова — двоюродного племянника Фаттахова-старшего, и предпринимателя Ленара Нигматуллина, в компаниях которого успел поработать Фаттахов-младший. У Хаертдинова изъяли Mitsubishi Outlander, а грузовую «Газель» под арестом оставили на временное хранение прежним хозяевам. Нигматуллин лишился Audi Q5 яркого, синего цвета.

Напомним, прокуратура изначально заявляла, что считает Хаертдинова и Нигматуллина номинальными собственниками ряда активов Фаттаховых, поэтому и включила их в число соответчиков. Суд с позицией надзорного ведомства согласился частично.