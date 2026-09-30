Вячеслав Володин большинством голосов избран председателем Госдумы IX созыва
За это решение проголосовали 406 депутатов из 442
Вячеслав Володин избран председателем Государственной думы девятого созыва на первом заседании в среду. Соответствующее решение принято путем открытого альтернативного голосования.
Конкурентом Володина, выдвинутого от фракции «Единая Россия», стал депутат от КПРФ Дмитрий Новиков. Для Новикова это третье выдвижение на пост спикера в качестве альтернативы.
Кандидатуру Володина на открытом голосовании поддержали 406 из 442 парламентариев. Президент России Владимир Путин ранее поддержал выдвижение Володина, отметив его работу в предыдущем составе Думы.
Ранее сообщалось, что депутатский корпус Госдумы в новом созыве обновится на 43%.
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