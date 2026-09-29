Корпоративные волонтеры Татарстана объединились для совместных проектов

Гостем форума стал мастер спорта, чемпион России по альпинизму и самый молодой покоритель Эвереста Сергей Кофанов

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

В Казани состоялся Первый форум корпоративных волонтеров Республики Татарстан «Татарстан: сила соучастия». Участниками встречи стали 160 лидеров и активистов добровольческих движений из более чем 40 организаций Альметьевска, Казани, Менделеевска, Набережных Челнов и Нижнекамска.

Организатором форума выступило региональное представительство Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ) при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел».

Форум стал площадкой для объединения усилий бизнеса, некоммерческих организаций и органов власти в сфере социальной ответственности и устойчивого развития. В 2026 году председательство в региональном представительстве НСКВ в Татарстане перешло к СИБУРу.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Мы понимаем эту роль как ответственность за то, чтобы наше взаимодействие было регулярным и приносило пользу. Важно делиться опытом программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» и волонтерской программы «Люди, меняющие мир», знакомить команды и запускать совместные акции. При этом каждая компания может влиять на общую повестку. Хочется, чтобы после форума у каждого появился человек, которому можно позвонить и сказать: «Есть идея — давай попробуем вместе», — отметил председатель НСКВ в Татарстане, директор службы «Нижнекамскнефтехима» по связям с государственными органами РТ Станислав Мартыненко.

Главным результатом форума стало подписание соглашения о сотрудничестве между региональным представительством НСКВ в Татарстане и АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества РТ».

— Подписание соглашения и объединение компаний, участвующих в развитии добровольческого движения, — историческое событие для республики. Уверен, что вместе мы заложили основу для большой системной работы, — подчеркнул исполнительный директор ресурсного центра добровольчества РТ Айрат Мубаракшин.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

В рамках дискуссии «Сила партнерства» представители «Нижнекамскнефтехима», «Татнефти», «Транснефть — Прикамье» и Ресурсного центра добровольчества обсудили успешные практики корпоративного волонтерства, достигнутые результаты и направления дальнейшего развития.

Участники также посетили выставку «Пространство возможностей». На ней десять ведущих некоммерческих организаций и благотворительных фондов республики, в том числе «Добрая Казань», «Приют Человека», Российский Красный Крест и «Волонтеры-медики», представили свои проекты. Встреча помогла компаниям и НКО обменяться опытом и договориться о совместных инициативах, включая проекты по развитию донорства.

Специальным гостем форума стал мастер спорта, чемпион России по альпинизму и самый молодой покоритель Эвереста Сергей Кофанов. В мотивационной лекции «У каждого свой Эверест» он рассказал о том, как преодолевать трудности и двигаться к масштабным целям.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Эмоции переполняют! История Сергея Кофанова и его мысль о том, что «Эверест у каждого свой», откликнулись до мурашек. В волонтерстве и в жизни мы шаг за шагом идем к своим вершинам, преодолевая трудности ради добрых и важных дел, — поделилась ведущий специалист «Нижнекамскнефтехима» Наталья Нигматзянова.

— Объединив усилия, мы сможем сделать больше. С нетерпением ждем начала совместных волонтерских акций, — сказал ведущий инженер ПАО «Татнефть» Алексей Макаров.

Эксперт ООО «СИБУР-Инновации» Лилия Даричева рассказала, что во время форума познакомилась с командой АНО «Приют человека» в Казани. После этого она представила деятельность организации коллегам, которые уже приняли участие в благотворительной акции и внесли первые пожертвования.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Первый Форум корпоративных волонтеров Татарстана доказал, что бизнес в регионе объединен общими ценностями. Подписанные соглашения и новые знакомства уже в ближайшее время перерастут в масштабные социальные, экологические и благотворительные проекты на благо жителей республики.