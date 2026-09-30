В семи городах Закамья Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА
Соответствующий режим введен с 04:29 мск в Нижнекамске, Альметьевске, Набережных Челнах, Лениногорске, Заинске, Бугульме и Елабуге.
В семи городах Закамья Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Соответствующий режим введен с 04:30 мск в Нижнекамске, Альметьевске, Набережных Челнах, Лениногорске, Заинске, Бугульме и Елабуге. Жителей просят принять меры безопасности.
Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно закрыты.
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