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В семи городах Закамья Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА

06:19, 30.09.2026

Соответствующий режим введен с 04:29 мск в Нижнекамске, Альметьевске, Набережных Челнах, Лениногорске, Заинске, Бугульме и Елабуге.

В семи городах Закамья Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА
Фото: скриншот приложения МЧС

В семи городах Закамья Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Соответствующий режим введен с 04:30 мск в Нижнекамске, Альметьевске, Набережных Челнах, Лениногорске, Заинске, Бугульме и Елабуге. Жителей просят принять меры безопасности.

Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно закрыты.

Зульфат Шафигуллин

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