Челнинского застройщика обвинили в даче взятки 7,5 млн рублей для замминистра

По делу привлекается бывший замглавы Минстроя Смоленской области, ранее работавший в исполкоме Нурлата

Фото: Динар Фатыхов

Как стало известно «Реальному времени», четверо татарстанцев стали фигурантами дела о коррупции в особо крупном размере в другом регионе. В их числе бывший замглавы исполкома Нурлата Рустам Габдрахманов, в 2023-м получивший пост замглавы Минстроя Смоленской области, директор бюджетного учреждения «Управление капстроительства Смоленской области» и экс-сотрудник ГИСУ РТ Андрей Лозинов, а также его зам Иван Манелов.

Всем троим предъявлено обвинение в получении взятки 7,5 млн рублей от челнинского субподрядчика строительства школы на 1000 мест в Смоленске. Объект возводился в рамках нацпроекта «Образование». Самому застройщику, Айнуру Сагдееву, вменяют дачу незаконного вознаграждения и хищение средств при строительстве.

Вину признает лишь Лозинов.

Трое фигурантов ждут этапа на суд в Казань, поскольку именно здесь, по версии силовиков, передавалась большая часть средств. Подробности этой истории — в материале «Реального времени».