Новые правила семейной ипотеки, повышение тарифов ЖКХ, платформенная экономика

Новые законы и правила, которые вступают в силу с октября 2026 года

Фото: Реальное время

С 1 октября 2026 года в России вступает в силу ряд значимых законодательных изменений, затрагивающих цифровую экономику, торговлю, налогообложение и жилищно-коммунальное хозяйство. Так, условия семейной ипотеки будут напрямую зависеть от количества детей, а подорожание жилищно-коммунальных услуг станет самым значительным за последние годы. Подробнее в материале «Реального времени».

Повышение тарифов ЖКХ

С 1 октября коммунальные услуги станут дороже. Рост в зависимости от региона составит от 8 до 22%. В Татарстане утвердили двухуровневую индексацию тарифов ЖКХ. Для большинства муниципалитетов рост составит 13,4%, однако 73 муниципальных образования, включая часть Казани, Набережные Челны, Заинск и Иннополис, столкнутся с максимальным повышением в 18,2%. Под наибольшую индексацию попадут около 900 тысяч жителей республики (а это 22,4% населения). В Казани 60 тысяч человек получат квитанции с ростом на 18,2%, в то время как остальные горожане увидят увеличение на 13,4% — разница обусловлена поставщиком услуг.

Повышение тарифов относительно действующих тарифов:

холодная вода (МУП «Водоканал»): +20% (с 35,14 до 42,18 руб/куб.м);

электроэнергия (газовые плиты): +17,7% (с 5,82 до 6,47 руб/кВт·ч);

горячая вода: +16,7%;

отопление («Казэнерго»/«Татэнерго»): +16,1% (до 3 405,65 и 3 418,39 руб. за гигакалорию соответственно);

водоотведение: +12,1% (с 46,97 до 52,64 руб/куб.м);

вывоз мусора: +9,9%;

природный газ: с 8,55 до 9,28 руб/куб. м.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Новые правила семейной ипотеки

Министерство финансов РФ утвердило изменения в программе льготного ипотечного кредитования «Семейная ипотека». Новые правила начнут действовать для договоров, выданных с 1 октября 2026 года. Главная цель реформы — сделать программу более адресной и демографически ориентированной.

Ключевое нововведение заключается в дифференциации процентной ставки и максимальной суммы кредита в зависимости от количества детей в семье (при условии, что хотя бы один ребенок не достиг 7 лет) и региона проживания заемщика.

Новые параметры программы:

Для регионов России (за исключением Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей):

5 и более детей: ставка 2% годовых, лимит до 10 млн рублей;

4 ребенка: ставка 4% годовых, лимит до 10 млн рублей;

3 ребенка: ставка 6% годовых, лимит до 10 млн рублей;

2 ребенка: ставка 8% годовых, лимит до 8 млн рублей;

1 ребенок: ставка 10% годовых, лимит до 6 млн рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для столичных агломераций (Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области):

5 и более детей: ставка 4% годовых, лимит до 18 млн рублей;

4 ребенка: ставка 6% годовых, лимит до 18 млн рублей;

3 ребенка: ставка 8% годовых, лимит до 18 млн рублей;

2 ребенка: ставка 10% годовых, лимит до 15 млн рублей;

1 ребенок: ставка 12% годовых, лимит до 12 млн рублей.

Ставка по льготному кредиту на строительство частного дома или покупку земельного участка под ИЖС останется фиксированной — 6% вне зависимости от состава семьи и географии покупки. Кроме того, вводится максимальный срок субсидирования займа — до 15 лет.

Реальное время / realnoevremya.ru

Закон о платформенной экономике

С 1 октября в России вступает в силу закон «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики» — первый системный акт, упорядочивающий отношения между цифровыми экосистемами (маркетплейсами, агрегаторами услуг, сервисами доставки) и их партнерами: селлерами, исполнителями и владельцами пунктов выдачи заказов.

Под новые правила подпадают площадки, которые одновременно обеспечивают витрину для товаров или услуг, гарантируют заключение сделки и проводят расчеты, при этом соответствуя хотя бы одному из критериев постановления Правительства:

среднесуточная аудитория свыше 100 000 пользователей;

более 10 000 партнеров за год;

годовой оборот свыше 50 млрд рублей.

Для платформ с иностранным участием достаточно выполнения первых двух условий. На практике это означает прямое регулирование деятельности Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркета» и других крупнейших игроков рынка.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ключевые изменения для продавцов и владельцев ПВЗ:

Отказ от оферт. Система односторонних правил уходит в прошлое. Платформы обязаны перевести всех партнеров на полноценные гражданско-правовые договоры в электронной форме к установленному сроку. Любые изменения теперь возможны только по соглашению сторон.

Запрет на принудительные акции. Маркетплейсы лишаются права включать товары в распродажи со снижением цены за счет продавца без его прямого согласия. Отказ партнера от участия в акциях больше не влечет санкций: площадка не сможет заблокировать кабинет, пессимизировать карточку товара или искусственно занизить рейтинг.

Прозрачность деятельности. Правила поисковой выдачи становятся открытыми для проверки. Селлер получает легальную возможность работать сразу на нескольких площадках — любые санкции за мультиканальность запрещены законом.

Уравнивание прав ПВЗ. Владельцы пунктов выдачи заказов получают статус полноправных партнеров. Договоры с ними должны соответствовать тем же требованиям к прозрачности и защите от произвольного изменения условий, что и контракты с продавцами.

Автоматизированный налоговый контроль. Пожалуй, самое значимое нововведение: маркетплейсы переходят от пилотного режима к обязательной ежемесячной передаче в ФНС структурированных данных о каждом партнере (ИНН, объем продаж, суммы выплат, количество транзакций). Занижение выручки становится технически невозможным: система будет автоматически выявлять расхождения между декларацией селлера и данными платформы.

Синхронная блокировка должников. Крупные площадки интегрируются с системой налогового мониторинга. При получении сигнала от ФНС через личный кабинет у продавца есть 10 рабочих дней на предоставление пояснений. Если ответа нет, маркетплейс обязан скрыть товары из выдачи, а затем полностью заблокировать аккаунт. За неисполнение требования налоговой площадке грозит штраф до 100 000 рублей. Важно, что механизм блокировки синхронизируется между всеми крупными площадками, исключая уход недобросовестного продавца на другой маркетплейс.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ограничения для самозанятых

С 1 октября для самозанятых (плательщиков налога на профессиональный доход, НПД), сотрудничающих с маркетплейсами и агрегаторами, вводятся два ключевых изменения.

Лимит в 60 часов. Согласно постановлению Правительства, вводится критерий систематичности сотрудничества. Если исполнитель (самозанятый или ИП) взаимодействует с одним заказчиком через цифровую платформу более 60 часов ежемесячно на протяжении полугода подряд, такие отношения рискуют быть переквалифицированы в трудовые. В связи с этим платформы берут на себя функцию контроля: они обязаны отслеживать связки «заказчик — исполнитель» по времени работы и автоматически блокировать пары, превысившие установленный лимит, чтобы избежать признания отношений трудовыми со всеми вытекающими обязательствами.

Стимулы для социальной защиты. Цифровые площадки должны поощрять исполнителей, которые добровольно участвуют в эксперименте по социальному страхованию НПД. За оформление добровольного пенсионного или медицинского страхования такой партнер получает гарантированные преференции в размере не менее 2,9% от своего дохода, полученного через данную платформу.

Базовые правила режима НПД остаются без изменений: ставки налога сохраняются на уровне 4% при расчетах с физическими лицами и 6% — с юридическими. Годовой лимит выручки составляет 2,4 млн рублей. По-прежнему запрещена перепродажа покупных товаров.

Однако привычный режим работы становится прозрачнее для государства. Теперь данные о продажах самозанятых будут передаваться напрямую от площадок в ФНС. Это техническое нововведение делает невозможным сокрытие доходов и существенно повышает риски доначисления налогов и штрафов при нарушении базовых ограничений спецрежима, а также упрощает поиск признаков трудовых отношений вместо гражданско-правовых.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Индексация военных пенсий

С 1 октября размер военных пенсий увеличится на 4%. Итоговая сумма зависит от размера денежного довольствия, выслуги лет и установленных надбавок. Ранее, с 1 января 2026 года, пенсии бывших военнослужащих и силовиков начали рассчитываться исходя из 93,59% суммы денежного довольствия — такой показатель прямо закреплен в законе. Перечень всех, кому положена военная пенсия, есть в статьях 1 и 3 профильного ФЗ №4468-I «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Пополнение счета через любой банкомат

С 1 октября в России расширяется функционал Системы быстрых платежей (СБП). Граждане смогут вносить наличные на свои банковские счета через банкоматы любых сторонних кредитных организаций при условии, что эти банки подключены к сервису. Зачисление средств происходит мгновенно вне зависимости от того, в каком банке обслуживается клиент. Суточный лимит составит от 25 до 50 тысяч рублей. Месячный лимит ограничен суммой до 200 тысяч рублей. Операция будет возможна исключительно для пополнения собственного счета. Отправить перевод другому человеку через сторонний банкомат не получится.

Важно учитывать, что интеграция функционала носит добровольный характер — финансовые организации самостоятельно принимают решение о подключении своих устройств самообслуживания к этой возможности.

Билет на поезд станет дороже

С 1 октября 2026 года в России будет проиндексирована стоимость проезда в поездах дальнего следования. В соответствии с решением правительства регулируемые государством тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах, а также на перевозку багажа увеличатся в среднем на 9,2%. При этом повышение цен носит избирательный характер и не распространяется на весь подвижной состав.

Индексация в первую очередь затронет пассажиров, выбирающих самые доступные способы передвижения. Плацкартные и общие вагоны входят в регулируемый сегмент, где стоимость билетов жестко контролируется Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Для пассажиров это означает предсказуемый, хотя и фиксированный рост расходов. В денежном эквиваленте нагрузка будет умеренной: так, билет на плацкарт из Москвы в Санкт-Петербург, который сейчас стоит 1,9—2,2 тысячи рублей, подорожает до 2,07—2,41 тысячи (разница составит около 200 рублей). На более дальних дистанциях абсолютная сумма переплаты будет выше, но процентное соотношение сохранится на уровне 9,2%.

Реальное время / realnoevremya.ru

Октябрьская индексация тарифов обойдет стороной пассажиров, выбирающих купейные вагоны, СВ и скоростные поезда. Эти категории перевозок относятся к коммерческому сегменту, где цены устанавливаются самими перевозчиками. Стоимость билетов здесь регулируется системой динамического ценообразования и зависит от сезона, дня недели, уровня спроса, глубины бронирования и остатка мест на рейс. Фиксированный процент государственного повышения к таким билетам не применяется — их цена изменится только в случае самостоятельного пересмотра тарифной сетки компанией.

Кроме того, повышение не затронет и пригородное железнодорожное сообщение. Тарифы на электрички находятся в ведении региональных властей: в каждом субъекте они устанавливаются и индексируются по собственному графику, независимо от федеральных решений для поездов дальнего следования.

Новые товары в «Честном знаке»

С 1 октября 2026 года перечень товаров, подлежащих прослеживанию через систему «Честный знак», расширяется. Обязательная маркировка средствами идентификации вводится для хозяйственных и санитарно-гигиенических изделий, а также туалетных принадлежностей. Это требование дополняет уже действующие правила для косметики и бытовой химии. Для подготовки к работе с маркированной продукцией регистрация участников оборота в системе стартовала 1 сентября.

Реальное время / realnoevremya.ru

Для товаров, которые были произведены или ввезены на территорию РФ до 1 октября 2026 года, предусмотрен переходный период. Оборот таких немаркированных остатков разрешен до 30 сентября 2027 года.

Возникает и важное ограничение для самозанятых: реализация продукции, подлежащей обязательной маркировке, им запрещена. Если плательщик НПД планирует производить или продавать указанные категории товаров, ему необходимо сменить налоговый статус и зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

Выдачу кредитов ужесточат

Банк России анонсировал ужесточение макропруденциальной политики на рынке розничного кредитования. Регулятор пересмотрел количественные ограничения на выдачу займов гражданам с высокой долговой нагрузкой.

Потребительские кредиты. Для заемщиков, тратящих на обслуживание долгов более половины своего дохода (ПДН свыше 50%), доля в выдачах ограничена 15%. Для самой закредитованной группы (ПДН свыше 80%) этот порог снижен до 1%.

Автокредитование. В сегменте целевых займов на покупку машин лимиты также пересмотрены. Доля выдач клиентам с ПДН более 50% сокращена с 25 до 20%, а для категории с ПДН свыше 80% — с 5 до 1%.

Кредитные карты. Здесь вводится максимально жесткий барьер. Банкам предписано свести к нулю выдачу новых карт заемщикам, чей ПДН превышает 80%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Банке России поясняют, что введение макропруденциальных лимитов не означает автоматического отклонения заявок. Новые нормативы устанавливают предельную долю рискованных ссуд в общем кредитном портфеле банков и микрофинансовых организаций. При этом индивидуальный скоринг сохраняется: окончательное решение об одобрении или отказе в выдаче средств по-прежнему принимается каждой финансовой организацией самостоятельно на основе собственной оценки заемщика.