Путин: задача депутатов — повышение благосостояния российских семей

Президент России выступил на первом заседании Госдумы девятого созыва

Одной из главных задач депутатов Государственной думы является повышение благосостояния российских семей. Об этом на первом заседании Госдумы девятого созыва заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, перед депутатами Госдумы основными задачами стоят вопросы демографии и повышения благосостояния российских семей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Путин заявил парламентариям, что все социальные обязательства перед россиянами в новом бюджете должны быть выполнены в полном объеме.

Напомним, сегодня Вячеслав Володин был избран председателем Государственной думы девятого созыва на первом заседании в среду.

Зульфат Шафигуллин