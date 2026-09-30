Аэропорт Казани увеличил пропускную способность на международных вылетах на 33%

Показатель вырос за счет перераспределения существующих пропускных модулей паспортного контроля.

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Международный аэропорт «Казань» имени Габдуллы Тукая увеличил пропускную способность при обслуживании пассажиров на международных рейсах на вылет из РФ на 33%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

Показатель вырос за счет перераспределения существующих пропускных модулей паспортного контроля.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Для повышения комфорта при вылете за границу в аэропорту были внедрены технические решения, включая установку дополнительных паспортных кабин для проведения пограничного контроля.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что новый терминал аэропорта в Казани начнет работать в ближайшее время. Накануне Приволжское управление Ростехнадзора выдало заключение о соответствии его проектным требованиям.

Зульфат Шафигуллин