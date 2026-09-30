Аэропорт Казани увеличил пропускную способность на международных вылетах на 33%
Показатель вырос за счет перераспределения существующих пропускных модулей паспортного контроля.
Международный аэропорт «Казань» имени Габдуллы Тукая увеличил пропускную способность при обслуживании пассажиров на международных рейсах на вылет из РФ на 33%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.
Показатель вырос за счет перераспределения существующих пропускных модулей паспортного контроля.
Для повышения комфорта при вылете за границу в аэропорту были внедрены технические решения, включая установку дополнительных паспортных кабин для проведения пограничного контроля.
Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что новый терминал аэропорта в Казани начнет работать в ближайшее время. Накануне Приволжское управление Ростехнадзора выдало заключение о соответствии его проектным требованиям.
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