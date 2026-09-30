Путин: российская экономика чувствует себя уверенно

России не требуется «клянчить» деньги извне, считает российский лидер

Фото: Динар Фатыхов

Российская финансовая система и экономика в нынешние времена чувствуют себя уверенно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на первом заседании Госдумы нового созыва.

По словам российского лидера, России не требуется финансовой поддержки извне, как некоторым отдельно взятым странам.

— Россия не может, как некоторые, не будем показывать пальцем, бегать по миру и унизительно клянчить подачки с протянутой рукой. Во-первых, нам это и не нужно, во-вторых, нам никто не подаст, — заявил с трибуны Владимир Путин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, также Владимир Путин отметил, что одной из главных задач депутатов Государственной думы является повышение благосостояния российских семей.

Зульфат Шафигуллин