Все три аэропорта Татарстана возобновили работу в полном объеме

Аэрогавани Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно останавливали работу на фоне угрозы атаки БПЛА

Фото: Галия Гарифуллина

Все три аэропорта Татарстана возобновили работу в полном объеме. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Аэрогавани Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно останавливали работу на фоне угрозы атаки БПЛА. Ограничения вводились в целях обеспечения безопасности полетов.

Галия Гарифуллина / realnoevremya.ru

Ранее угроза атаки БПЛА объявлялась в семи городах Закамья Татарстана. Режим угрозы действовал около двух часов.

Зульфат Шафигуллин