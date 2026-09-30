Все три аэропорта Татарстана возобновили работу в полном объеме
Аэрогавани Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно останавливали работу на фоне угрозы атаки БПЛА
Все три аэропорта Татарстана возобновили работу в полном объеме. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Аэрогавани Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно останавливали работу на фоне угрозы атаки БПЛА. Ограничения вводились в целях обеспечения безопасности полетов.
Ранее угроза атаки БПЛА объявлялась в семи городах Закамья Татарстана. Режим угрозы действовал около двух часов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».