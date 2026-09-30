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Происшествия

Все три аэропорта Татарстана возобновили работу в полном объеме

07:18, 30.09.2026

Аэрогавани Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно останавливали работу на фоне угрозы атаки БПЛА

Все три аэропорта Татарстана возобновили работу в полном объеме
Фото: Галия Гарифуллина

Все три аэропорта Татарстана возобновили работу в полном объеме. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Аэрогавани Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно останавливали работу на фоне угрозы атаки БПЛА. Ограничения вводились в целях обеспечения безопасности полетов.

Галия Гарифуллина / realnoevremya.ru

Ранее угроза атаки БПЛА объявлялась в семи городах Закамья Татарстана. Режим угрозы действовал около двух часов.

Зульфат Шафигуллин

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