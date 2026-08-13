Мэр Нижнекамска Беляев: финансовую помощь семьям погибших и пострадавшим удвоят

Городские предприятия окажут поддержку, аналогичную мерам, которые ранее принял раис Татарстана

Фото: Артем Дергунов

Финансовая помощь семьям погибших и пострадавшим при атаке БПЛА на Нижнекамск будет удвоена. Предприятие, где работает мама погибшей девочки, окажет дополнительную помощь семье — 2 млн рублей. Также из бюджета муниципалитета для семьи выделен 1 млн рублей. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев в своем телеграм-канале.

— Семьи погибших и пострадавшие накануне начали получать выплаты, принятые по решению раиса Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова. Принято решение, что аналогичную финансовую поддержку окажут предприятия Нижнекамска, сотрудники которых оказались в числе погибших и пострадавших. Семьям погибших предприятия выплатят по 2 млн рублей. Пострадавшим — по 600 тыс. рублей при тяжелом или среднем вреде здоровью и по 300 тыс. рублей при легком, — написал он в посте.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он тажке поблагодарил руководителей предприятий и всех, кто помогает семьям, за поддержку.

— Только вместе мы можем пережить эту тяжелую боль, — подчеркнул градоначальник.

Никита Егоров