«Многие виноделы в России будут продавать вино в убыток»

Спрос и объемы производства снижаются, но о банкротстве производителей говорить рано

Фото: Динар Фатыхов

По итогам января — августа 2026 года производство вин в Крыму снизилось на 24%, до 3,44 млн дал. Причем падение объемов зафиксировано не только на полуострове, но и в целом по России, сообщил «Реальному времени» руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. При этом, по его словам, ждать роста стоимости этого вида алкоголя не стоит. Как снижение производительности отразится на ценах и могут ли «винные бизнесы» обанкротиться — в материале «Реального времени».

«Только в августе текущего года производство вин в России упало на 39%»

По итогам января — августа 2026 года производство вин в Крыму снизилось на 24%, до 3,44 миллиона декалитров (дал), говорится в данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК). Выпуск игристого вина в республике также снизился — на 38%, до 379,29 тыс. дал. В Севастополе объем розлива игристого вина упал на 10%, составив 521,85 тыс. дал, а вот производство тихого вина выросло на 0,9%, до 633,52 тыс. дал.

Основные причины производственного падения — трудности в своевременном розливе и отгрузке продукции из-за логистических проблем, дефицит бензина, сырья, а также уменьшение объема турпотока — главного потребителя.

Галия Шакирова / realnoevremya.ru

Падение производства вин фиксируется в целом по стране, подтвердил «Реальному времени» председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП) Павел Шапкин.



— Только в августе текущего года производство вин в России упало на 39% относительно аналогичного месяца 2025-го, игристых вин — на 44%, пивных напитков — на 37%, а в целом всей алкогольной продукции — на 49,5% без учета пива, — озвучил статистику изданию эксперт.

Он отметил, что сейчас по бутылкам разливают и продают вина урожая 2025 года, а напитки, произведенные от виноградов, собранных в 2026-м, начнут бутилировать только в ноябре.



Причем меньше стали делать вин не только России. Так, во Франции в 2026 году производство вина может достичь 70-летнего минимума, сообщил телеканал CNBС. Объемы сокращаются уже третий год подряд из-за рекордных волн жары, очень негативно отразившихся на урожае, снижения потребления вин и роста инфляции с параллельным повышением таможенных пошлин за последние пять лет.



«Для виноделов основным показателем для определения динамики цен является спрос»

Ждать роста цен на вина в России на фоне падения производства данных напитков в России, включая Крым, не стоит. На повышение ценников не сможет повлиять даже подорожание акциза с 130 (или около 90 рублей за бутылку) до 154 рублей за литр (примерно 107 рублей за бутылку) с 2027-го. Более того, стоимость вин на магазинных полках может даже снизиться, спрогнозировал в разговоре с корреспондентом «Реального времени» Павел Шапкин.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Для виноделов основным показателем для определения динамики цен является спрос. Если бы спрос имелся, то для них не было бы проблемой поднять цены, тем самым компенсировав падение производства. Однако спрос у населения на алкоголь, включая вино, снижается и тянет за собой и снижение производства, поэтому производителям нет смысла повышать цены. Я думаю, что многие виноделы в России будут продавать вино в убыток, пойдут даже на снижение цен, поскольку им нужны деньги для покрытия текущих расходов, — считает Шапкин, добавив, что точный уровень корректировок определить сложно.

Эксперт отметил, что в противном случае «эти вина просто девать будет некуда», поскольку сейчас в России еще остаются непроданными напитки от прошлогоднего урожая.

«Мы не знаем, какая у них была рентабельность»

Банкротство виноделам пока не грозит, высказался в разговоре с корреспондентом «Реального времени» доктор экономических наук, экс-замминистра сельского хозяйства России Леонид Холод. Оно возможно, только если у фирмы доходность ниже, чем себестоимость на протяжении определенного времени, а также если она не может расплатиться по кредитам, с контрагентами.

— В случае с виноделами мы не знаем, какая у них была рентабельность, что они предприняли после сокращения производства. Может быть, там была высокая рентабельность, и общие цеховые расходы просто съели всю прибыль, — рассудил эксперт.

Он также допустил, что в критической ситуации государство может выделить какие-нибудь субсидии виноделам в качестве поддержки.

Реальное время / realnoevremya.ru

Отметим, что, по статистике Ассоциации виноградарей и виноделов Крыма «Крымское бюро винограда и вина», на территории полуострова действуют такие винные производители, как АО ПАО «Массандра», дом шампанских вин «Новый свет», Инкерманский завод марочных вин, агрофирма «Золотая Балка», винодельческое хозяйство «Солнечная долина», завод марочных вин «Коктебель», винодельческое предприятие «Сатера» и многие другие.

Так, по данным портала audit-it, в 2025 году чистая прибыль АО ПАО «Массандра» по РСБУ составила 626 млн рублей. Это в 4,7 раза больше, чем в 2024-м, следует из отчета.

Галия Шакирова / realnoevremya.ru

В свою очередь, чистая прибыль по РСБУ другого винного крымского предприятия — АО «Завод шампанских вин «Новый Свет» за 2025 год достигла 535,3 млн рублей, что на 33% больше, чем в 2024-м.

В «плюсе» оказался и завод марочных вин «Коктебель». Судя по отчету, чистая прибыль предприятия в 2025-м оценивается в 11,1 млн рублей. Причем 2024-й они завершили с убытком в 499 тыс. рублей.