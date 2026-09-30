Матч Россия — Иран занял 17-е место по посещаемости в истории «Казань Арены»

Встречу посетили 34 362 зрителя, что обеспечило 87% заполняемости стадиона

Фото: Динар Фатыхов

Товарищеский матч России и Ирана в Казани посетили 34 362 зрителя, что обеспечило 87% заполняемости стадиона «Казань Арена». По этому показателю игра вошла в топ-20 самых посещаемых в истории арены, заняв 17-е место.

По данным телеграм-канала «Футбольная посещаемость», это лучшая аудитория для сборной России на казанском стадионе со времен Кубка конфедераций 2017 года. Для сравнения, в августе 2025 года матч «Рубина» со «Спартаком» в РПЛ собрал 34 128 зрителей, а в августе 2026 года в Кубке — 30 436.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Первые строчки рейтинга удерживают матчи чемпионата мира 2018 года с аншлагом в 42 873 зрителя: Бразилия — Бельгия, Польша — Колумбия и Франция — Аргентина. В пятерку также входят встречи мундиаля Иран — Испания (42 718) и Южная Корея — Германия (41 835).

Из внутренних турниров выше всех в рейтинге находится Суперкубок 2023 года между «Зенитом» и ЦСКА, собравший 40 867 зрителей на девятой строчке.

Подробнее о том, как прошла сама встреча — читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин