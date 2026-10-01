Генштаб: осенний призыв охватит 120 тысяч человек
Показатель ниже прошлогодних на 15 тысяч
В рамках осеннего призыва 2026 года в российскую армию планируется направить около 120 тыс. военнослужащих по призыву. Об этом изданию «Красная Звезда» сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский.
Отправка к местам службы начнется с 10 октября для большинства регионов, а для жителей Крайнего Севера и приравненных к нему местностей — с 1 ноября по 31 декабря. Сельских жителей, занятых на посевных и уборочных работах, начнут призывать с 15 октября.
По словам Бурдинского, всего в 2026 году необходимо призвать и направить в войска 261 тысячу человек. Призывники не будут проходить службу в зоне СВО — воинские части там комплектуются исключительно контрактниками.
Отметим, что в прошлом году в осенний призыв в Вооруженные силы России и другие войска и воинские формирования было направлено 135 тысяч человек.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».