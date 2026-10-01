Генштаб: осенний призыв охватит 120 тысяч человек

Показатель ниже прошлогодних на 15 тысяч

Фото: Олег Тихонов

В рамках осеннего призыва 2026 года в российскую армию планируется направить около 120 тыс. военнослужащих по призыву. Об этом изданию «Красная Звезда» сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский.

Отправка к местам службы начнется с 10 октября для большинства регионов, а для жителей Крайнего Севера и приравненных к нему местностей — с 1 ноября по 31 декабря. Сельских жителей, занятых на посевных и уборочных работах, начнут призывать с 15 октября.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По словам Бурдинского, всего в 2026 году необходимо призвать и направить в войска 261 тысячу человек. Призывники не будут проходить службу в зоне СВО — воинские части там комплектуются исключительно контрактниками.

Отметим, что в прошлом году в осенний призыв в Вооруженные силы России и другие войска и воинские формирования было направлено 135 тысяч человек.

Зульфат Шафигуллин