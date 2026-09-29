Россия и КНДР заключили соглашение о взаимном признании образования

Оно было подписано в рамках форума ректоров российских и корейских университетов

Фото: Динар Фатыхов

Россия и КНДР заключили соглашение о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней. Оно было подписано в рамках форума ректоров российских и корейских университетов, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

— Развитию академической мобильности будет способствовать подписанное в рамках Форума межправительственное соглашение о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней, — говорится в сообщении.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, в Татарстане планируют создать Российско-Китайский университет передовых технологий КРУТех. На первом этапе проект соберет под своей эгидой 11 университетов из Татарстана и 14 вузов провинции Шаньдун. Ожидается, что совместные образовательные программы по инженерным, цифровым, биомедицинским специальностям и промышленному дизайну стартуют в 2027 году.

Галия Гарифуллина