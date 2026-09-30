Новак поручил проработать план структурных изменений в экономике до 2030 года

В план предлагается включить 15 мероприятий, в том числе мониторинг долговой нагрузки регионов

Вице-премьер Александр Новак провел заседание по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики.

На встрече обсуждалось включение в план структурных изменений до 2030 года индикаторов сбалансированного развития регионов. В рамках предлагаемых изменений предусмотрено сокращение отклонения в уровнях бюджетной обеспеченности между 10 наиболее и 10 наименее обеспеченными регионами.

Также планируется поработать над повышением качества среды для жизни в опорных пунктах Дальнего Востока и городах Арктической зоны.

Всего в план предлагается включить 15 мероприятий, в том числе мониторинг долговой нагрузки регионов, развитие казначейских инфраструктурных кредитов и предоставление господдержки на создание инфраструктуры технопарков.

Новак поручил Минэкономразвития подготовить план-график работы подкомиссии для выработки решений по ключевым вопросам экономического развития.

Напомним, летом вице-премьер назвал рост производительности труда ключевым драйвером экономики.

Зульфат Шафигуллин