В Татарстане хотят создать интерактивный центр науки и технологий

Центр должен показать ребенку путь исследователя: вопрос, эксперимент, ошибка, доказательство и открытие

В Татарстане хотят создать интерактивный центр науки и технологий. Он должен продемонстрировать посетителям путь исследователя, сообщил на августовском совещании работников образования и науки глава Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов.

— В исполнение поручения раиса Татарстана Университет Иннополис совместно с Министерством образования и науки, Академией наук и Домом занимательной науки и техники разработал концепцию интерактивного центра науки и технологий. Центр должен показать ребенку путь исследователя: вопрос, эксперимент, ошибка, доказательство и открытие, — рассказал он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По словам докладчика, необходимо определить площадку, госзаказчика, источник финансирования, проектно-сметную документацию.

— Предлагаю поручить это профильной рабочей группе с отчетом до конца года, — резюмировал он.

Галия Гарифуллина