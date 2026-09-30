Россияне оформили рекордные за два года 4,36 млн кредитов в августе

В структуре выдач на первом месте остались кредиты наличными с долей 38,9%, на втором — ипотека (31,5%), на третьем — автокредиты (14,5%).

Фото: Динар Фатыхов

В августе 2026 года россияне оформили рекордное за последние два года количество розничных кредитов — 4,36 млн. Такие сведения публикует Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

За месяц количество выдач выросло на 7% (с 4,07 млн в июле), а в годовом выражении — на 23% (с 3,53 млн в августе 2025 года).

Объем розничного кредитования увеличился на 6%, до 1,26 трлн рублей против 1,20 трлн рублей месяцем ранее. В годовом выражении прирост составил 12% (1,13 трлн рублей в августе 2025 года). В структуре выдач на первом месте остались кредиты наличными с долей 38,9%, на втором — ипотека (31,5%), на третьем — автокредиты (14,5%).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Всего за восемь месяцев 2026 года граждане оформили 30,12 млн кредитов на 8,9 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество выдач выросло на 28%, а объем — на 36%. Среднемесячный объем выдач с начала года составил 1,11 трлн рублей.

Самую высокую кредитную активность с начала года показали жители Чукотского, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, Сахалинской области, а также Республики Алтай и Камчатского края — более 30 новых кредитов на каждые 100 человек. Самая низкая активность зафиксирована в Чечне и Ингушетии — менее трех кредитов на 100 жителей.

Напомним, ранее сообщалось, что средний размер POS-кредита в Татарстане увеличился на 3% в августе. Однако по России сумма и количество займов, одобрение заявок на POS-кредиты остаются на невысоком уровне.

Зульфат Шафигуллин