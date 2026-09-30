Новый налог от Минфина, падение доходов самозанятых, рейтинг налогоплательщиков

Обзор налоговых новостей прошедшей недели

Фото: Реальное время

Основной темой для обсуждения на прошедшей неделе стали предложения Минфина РФ в рамках бюджетного пакета внести изменения в Налоговый кодекс страны. В частности, в ведомстве предложили облагать пассивные доходы. При этом в Татарстане зафиксировали рост налоговых и неналоговых поступлений в бюджет республики, а доходы самозанятых упали сразу на 11,2 млрд рублей. Подробности читайте в еженедельном налоговом обзоре «Реального времени».

Минфин предложил облагать пассивные доходы россиян по ставкам НДФЛ 13—22%

Министерство финансов России предложило включить пассивные доходы в основную налоговую базу по НДФЛ и облагать их по ставкам 13—22%. В рамках бюджетного пакета ведомство внесло в правительство поправки в Налоговый кодекс, направленные на повышение устойчивости бюджетной системы.

Речь идет о доходах по дивидендам, процентам от вкладов, операциям с ценными бумагами и цифровыми правами, от продажи имущества, по договорам страхования и дарения. Сейчас такие доходы облагаются по ставкам 13—15%. Как поясняют в Минфине, ставка будет зависеть от размера дохода, а не от способа его получения.

Поправки не коснутся необлагаемого налогом порога для малых вкладов до 1 млн рублей и доходов участников СВО. Изменения затронут не более 6% населения с налогооблагаемыми доходами — около 4 млн граждан.

Между тем в Кремле отказались комментировать новость, отправив интересующихся в профильные ведомства экономического блока.

— Это скорее тема больше правительственная. Экономический блок работает над бюджетом. И, конечно, пояснения в ходе работы над бюджетом лучше давать оттуда, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Леонид Федун — крупнейший налогоплательщик России по НДФЛ за 2025 год

Бывший совладелец ЛУКОЙЛа и экс-владелец футбольного «Спартака» Леонид Федун занял первое место в рейтинге крупнейших налогоплательщиков России по НДФЛ за 2025 год с суммой налога 12,19 млрд рублей при личном доходе 94,15 млрд рублей. Основным источником дохода стала продажа личного пакета акций ЛУКОЙЛа (около 72,6 млрд рублей), а также дивиденды.

Второе место занял глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон (НДФЛ — 7,25 млрд рублей, доход — 48,35 млрд рублей), третье — Вадим Швецов (3,09 млрд рублей и 20,62 млрд рублей соответственно). В топ-5 также вошли Владимир Подвальный (3 млрд рублей) и Владислав Тимохин (2,65 млрд рублей). Всего в список вошли 19 предпринимателей с налогом более 1 млрд рублей.

По данным Bloomberg Billionaires Index, с начала 2026 года совокупное состояние богатейших россиян выросло почти на $22 млрд. Больше всех прибавили Андрей Мельниченко (+$5,63 млрд), Михельсон (+$4,15 млрд) и Алексей Мордашов (+$3,66 млрд).

Минфин предложил обязать ПИФы платить налог на прибыль по ставке 15%

Министерство финансов России предложило обязать паевые инвестиционные фонды (ПИФы) уплачивать налог на прибыль с пассивных доходов по ставке 15%. Поправки внесены в бюджетный пакет законопроектов, который 24 сентября направлен в правительство.

Сейчас ПИФы не платят налог на прибыль с таких доходов — налогообложение возникает только при выплате средств пайщикам. Минфин считает, что это создает возможности для налоговой оптимизации через структурирование владения активами. По мнению экспертов, если нагрузка возникнет на уровне фондов, привлекательность ПИФов для инвесторов снизится, даже с учетом зачета налога при налогообложении пайщиков.

Реакция рынка последовала незамедлительно. Сообщается, что инвесторы за один день вывели из российских паевых фондов 2,7 млрд рублей после объявления инициативы. Оттоки затронули облигационные, денежные и смешанные фонды. Ситуация изменилась после уточнений, что ужесточение, скорее всего, не затронет открытые и рыночные ПИФы, — уже на следующий день притоки начали восстанавливаться.

Доходы бюджета Татарстана вырастут на 32,6 млрд рублей за счет налога на прибыль

Доходы бюджета Татарстана на 2026 год увеличат на 32,6 млрд рублей — до 633,4 млрд, а расходы вырастут на 21,7 млрд, до 653,4 млрд. Основную прибавку обеспечит налог на прибыль организаций, поступления по которому увеличатся на 25 млрд рублей. На него приходится более 80% роста налоговых и неналоговых доходов.

Министр финансов республики Марат Файзрахманов уточнил, что перевыполнение планов по налогам идет от крупных компаний из области нефтехимии. В консолидированный бюджет Татарстана за первое полугодие поступило 308 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов. Крупнейшим источником остается НДФЛ (102 млрд рублей), значимыми — налог на прибыль и налог на имущество.

Республика вошла в пятерку российских регионов, обеспечивших более 41% общего прироста налоговых и неналоговых поступлений в консолидированные бюджеты субъектов РФ. Всего за январь — июнь они увеличились на 9,8%, до 10,58 трлн рублей.

Несмотря на дополнительные доходы, дефицит бюджета после корректировки составит 20 млрд рублей.

Доходы самозанятых в августе снизились на 11,2 млрд рублей

В августе 2026 года доходы самозанятых в России составили 292 млрд рублей, что на 11,2 млрд меньше, чем в июле. Налоговые поступления от плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) за тот же период упали на 614 млн рублей, следует из данных ФНС.

Некоторые эксперты связали такое снижение с ужесточением контроля ФНС за подменой трудовых отношений. Также в числе причин называются влияние дорогих кредитов, сокращение заказов и сезон отпусков.