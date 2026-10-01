ФНС наделят правом блокировать продажи на маркетплейсах
Это усилит контроль маркетплейсов над бизнесом селлеров и сократит возможности для работы в «серой зоне».
Правительство внесло в Госдуму поправки, которые встраивают маркетплейсы в систему налогового контроля. Об этом сообщает РБК.
Площадки будут обязаны выявлять риски неуплаты налогов у продавцов, уведомлять их и передавать данные в Федеральную налоговую службу (ФНС).
За неисполнение этих требований маркетплейсам будет грозить штраф в 100 тысяч рублей. В случае выявления нарушений ФНС сможет блокировать продажи селлеров непосредственно на платформах. Фактически площадки возьмут на себя часть функций первичного налогового контроля за партнерами.
Новые правила повысят прозрачность торговли, но увеличат регуляторную и техническую нагрузку на платформы. Это усилит контроль маркетплейсов над бизнесом селлеров и сократит возможности для работы в «серой зоне».
Напомним, ранее стало известно, что пострадавшим от атак БПЛА татарстанским продавцам, которые реализуют продукцию на Ozon, предоставят региональные меры поддержки.
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