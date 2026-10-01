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ФНС наделят правом блокировать продажи на маркетплейсах

08:25, 01.10.2026

Это усилит контроль маркетплейсов над бизнесом селлеров и сократит возможности для работы в «серой зоне».

ФНС наделят правом блокировать продажи на маркетплейсах
Фото: Динар Фатыхов

Правительство внесло в Госдуму поправки, которые встраивают маркетплейсы в систему налогового контроля. Об этом сообщает РБК.

Площадки будут обязаны выявлять риски неуплаты налогов у продавцов, уведомлять их и передавать данные в Федеральную налоговую службу (ФНС).

За неисполнение этих требований маркетплейсам будет грозить штраф в 100 тысяч рублей. В случае выявления нарушений ФНС сможет блокировать продажи селлеров непосредственно на платформах. Фактически площадки возьмут на себя часть функций первичного налогового контроля за партнерами.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Новые правила повысят прозрачность торговли, но увеличат регуляторную и техническую нагрузку на платформы. Это усилит контроль маркетплейсов над бизнесом селлеров и сократит возможности для работы в «серой зоне».

Напомним, ранее стало известно, что пострадавшим от атак БПЛА татарстанским продавцам, которые реализуют продукцию на Ozon, предоставят региональные меры поддержки.

Зульфат Шафигуллин

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