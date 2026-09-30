Генпрокурор Гуцан проведет в Казани 36-е заседание КСГП СНГ и ШОС

Ранее заседания генеральных прокуроров СНГ дважды проходили в Москве и Санкт-Петербурге

Фото: Динар Фатыхов

Генпрокурор России Александр Гуцан находится с рабочим визитом в Казани, где под его председательством проходят международные мероприятия по линии надзорных ведомств стран — участниц СНГ и ШОС.

По сообщению пресс-службы Генпрокуратуры РФ, в этим минуты Гуцан в фойе Казанской ратуши приветствует глав делегаций, прибывающих на 36-е заседание Координационного совета генеральных прокуроров (КСГП).

Ранее встречи генеральных прокуроров СНГ дважды проходили в Москве и Санкт-Петербурге.

Ожидается, что мероприятие пройдет с 30 сентября по 1 октября 2026 года.

Подробности первого дня визита Александра Гуцана в Казань — в сюжете программы «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Зульфат Шафигуллин