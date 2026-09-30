В Казани открыли инклюзивный центр «Якты»

Это первый центр благотворительного проекта «Добрая Казань», в котором на постоянной основе будут работать медицинские специалисты

В микрорайоне «Салават купере» в Казани открылся инклюзивный центр «Якты» благотворительного проекта «Добрая Казань». Он расположен по адресу: ул. Наиля Юсупова, 3б. Это первый центр сети, где на постоянной основе будут работать медицинские специалисты, сообщили в пресс-службе мэрии.

Центр занимает 400 кв. м. Он состоит из восьми кабинетов, сенсорной комнаты, двух ресурсных классов. Также в него входит учебно-тренировочная квартира, оборудованная полноценной кухней и бытовой техникой.

Пространство создано для комплексной поддержки детей с особенностями развития. Здесь они будут приобретать бытовые навыки, готовиться к школе, заниматься со специалистами и общаться со сверстниками.

— Наш новый центр — это не просто пространство, а настоящая опора для семей. Он будет оказывать комплексную поддержку детям с расстройствами аутистического спектра, задержкой психического развития, интеллектуальными нарушениями, нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного аппарата и другими особенностями развития. Для нас важно, чтобы каждый ребенок мог развиваться в комфортной среде, а родители чувствовали: они не одни, — говорит руководитель АНО «Добрая Казань» Татьяна Мерзлякова.

Заниматься с подопечными будут 18 специалистов: логопеды, нейропсихологи, дефектологи, тьюторы, массажисты, педагоги дополнительного образования, а также невролог. Медицинский специалист совместно с педагогами и психологами займется разработкой индивидуальных программ для каждого ребенка.

— Особенностью центра стал тренажер для иппотерапии. Это уникальное оборудование, имитирующее движения лошади, которое будет использоваться в реабилитации детей с ДЦП и другими нарушениями. Центр «Якты» способен принимать до 85 детей одновременно. За год его могут посетить примерно 500 ребят, — рассказали в мэрии.

Напомним, недавно в Казани открыли Центр инклюзии «Ярдәм» для незрячих и людей с ограниченными возможностями здоровья. Это единственный подобный комплекс в России. В трехэтажном здании площадью 3,8 тыс. кв. м представлен широкий спектр бесплатных услуг. Ежедневно здесь могут заниматься около 230 человек.

Галия Гарифуллина