В Казани вынесли приговор бывшему главврачу детской поликлиники №2

Резеду Салихову наказали штрафом в 50 тысяч рублей за фиктивное трудоустройство педиатра и получение его зарплаты

Статус судимой по делу о превышении полномочий и хищении из бюджета получила накануне экс-главврач казанской детской поликлиники №2 Резеда Салихова. В качестве наказания Вахитовский райсуд назначил ей уголовный штраф в 50 тысяч рублей, — уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Салихову обвиняли в фиктивном трудоустройстве знакомой с дипломом врача-педиатра. Та хотела в будущем пройти аттестацию на более высокую и оплачиваемую категорию, а для этого требовался стаж по профессии. С апреля 2025-го она лишь числилась работницей клиники, а полученную зарплату переводила главврачу. К январю 2026-го таким образом из бюджета было похищено около 80 тысяч рублей.

Дальнейшие выплаты пресекли силовики — прокуратура, получив коллективную жалобу работников поликлиники, начала проверку, а затем направила материалы сотрудникам следствия, в итоге возбудили уголовное дело. В результате Резеда Салихова, отработав главврачом всего два года, лишилась этой должности и устроилась на позицию врача в другое медучреждение.

Вину на суде она признавала частично.

Судья Алия Зиганшина не согласилась с квалификацией, предложенной обвинением, и признала Салихову виновной в злоупотреблении полномочиями, уточнили «Реальному времени» участники процесса.