В пилотном режиме оценки за поведение будут ставить в 13 школах Татарстана

В Казани это коснется четырех школ: №43, 55, 98 и 156

Фото: Артем Дергунов

В пилотном режиме оценки за поведение будут ставить в 13 школах Татарстана. Об этом на августовском совещании работников образования и науки рассказал глава Минобрнауки республики Ильсур Хадиуллин.

— С этого учебного года мы возвращаем хорошо забытую советскую практику — оценку за поведение. Пока механизм будет отрабатываться пилотно в 13 школах, — заявил он.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ставить оценки за поведение будут в четырех казанских школах: №43, 55, 98 и 156. Также новые правила введут в учебных заведениях Набережных Челнов (№31, 34, 55), Нижнекамска (№33 и 31), Альметьевска (№21), Лениногорска (№8), Бугульмы (№7) и Елабуги (№1).

Оценивать будут поведение учеников в 2—8-х классах. Предполагается три уровня оценивания: «образцово», «допустимо», «недопустимо».

Напомним, с 1 сентября российские школьники начнут обучение по новой программе, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Изменения направлены на укрепление единого образовательного пространства страны.

Галия Гарифуллина