65% жителей Казани готовы пройти проверку на полиграфе при трудоустройстве

Каждый второй работодатель в Казани (58%) выступает против проверок кандидатов на детекторе лжи

Каждый второй работодатель в Казани (58%) выступает против проверок кандидатов на детекторе лжи, однако 65% экономически активных горожан заявили о готовности пройти такую процедуру. Опрос проводился сервисом SuperJob с 29 июня по 16 июля 2026 года.

Только 1% компаний проверяют абсолютно всех кандидатов на полиграфе, еще 4% проводят выборочные тесты. При этом 36% рекрутеров видят смысл в таких проверках.

Мужчины лояльнее женщин (69% против 61%). Среди молодежи до 35 лет готовность составляет 68%, среди респондентов старше 45 лет — 60%.

Готовы к тестированию 70% горожан с зарплатой от 150 000 рублей и лишь 61% зарабатывающих до 100 000 рублей. Среди обладателей среднего профессионального образования показатель равен 68%, высшего — 63%.

Ранее в Москве сотрудницу одной компании уволили за разглашение тайны через DeepSeek.

Зульфат Шафигуллин