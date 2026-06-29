Объем платных мест в вузах Татарстана в этом году сократился на 45%

В целом план внебюджетного приема на 2026/2027 год в Татарстане составил 9 655 тыс. человек

Фото: Галия Гарифуллина

После введения в России ограничения на платный прием по ряду специальностей объем платных мест в вузах Татарстана сократился на 45%. Об этом на брифинге в кабмине сообщил министр образования республики Ильсур Хадиуллин.

— С текущего года Министерство науки и высшего образования России будет устанавливать предельное количество платных мест по программам бакалавриата и специалитета.<…> Объем платных мест по данным специальностям в вузах республики сократился на 45%, — сказал он.

Больше всего сократилось число мест для платников в негосударственных вузах — по сравнению с прошлым годом на 60%. В государственных университетах оно стало ниже на 30%, уточнялось в продемонстрированной на брифинге презентации.

В целом план внебюджетного приема на 2026/2027 учебный год в Татарстане составил 9 655 тыс. человек.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом Минобразования не имеет данных о том, на сколько в вузах республики выросла стоимость платных программ, заявил Хадиуллин.

— Каждый вуз определяет [стоимость обучения сам], это право каждого вуза. Таких данных нет, — сказал он, отвечая на вопрос «Реального времени».

Напомним, в российских вузах с 20 июня официально стартовала приемная кампания. Абитуриенты могут подать документы через «Госуслуги», лично или почтой.

Студентами смогут стать около 1,5 млн абитуриентов по всей России. Всего на 2026 год в российских вузах выделено 620 тысяч бюджетных мест, из них 83 тысячи для целевого приема.

Галия Гарифуллина