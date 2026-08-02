За ночь регионы России подверглись атаке более 600 украинских БПЛА

Об этом сообщается в ночной сводке Минобороны РФ

За ночь над Россией и акваториями Азовского и Черного морей уничтожено 635 украинских беспилотников. Об этом сообщается в ночной сводке Минобороны РФ.

По подсчетам ТАСС, атака стала одной из самых массированных с начала 2026 года. Крупнейшей атакой в этом году считается ночной налет 660 БПЛА, которые были сбиты средствами ПВО 26 июня. В число наиболее массированных ударов также входят налеты 24 июля (571), 17 мая (556) и 18 июня (555).

В течение прошедшей ночи ударам БПЛА подверглись территории Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края. Также беспилотники были сбиты над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее стало известно о возгорании на территории склада Wildberries в Самарской области после атаки БПЛА на регион.

Зульфат Шафигуллин