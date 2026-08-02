В Казани на 31% выросло количество объявлений о продаже ПВЗ

Но спрос на них в столице Татарстана падает

В Казани на 31% выросло количество объявлений по продаже пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Такие цифры зафиксировали аналитики «Авито» по итогам II квартала 2026 года в готовом бизнесе.

В этот период в столице Татарстана спрос на предприятия в сфере аренды вырос в два раза. Бизнес, связанный с сельским хозяйством, прибавил 9%. При этом спрос на покупку ПВЗ снизился на 9%.

Реальное время / realnoevremya.ru

Предложение выросло в сегменте ПВЗ (+31%), а также в сфере красоты и здоровья (+9%). Снижения заметны в торговле (-6%) и развлечениях (-6%). По объему предложения первое место занимает торговля (20%), далее следуют общепит (16%), красота и здоровье (14%), ПВЗ и услуги (по 11%).

Что касается франшиз, здесь спрос на торговые и арендные направления вырос в 5,5 раза. Наибольшая доля спроса приходится на торговлю (64%), далее следуют услуги (7%), производство (7%), общепит (5%), красота и здоровье (4%). Предложение увеличилось в аренде (+63%) и строительстве (+30%).

Напомним, с 18 июля украинскими БПЛА были атакованы около десяти логистических центров Wildberries. Сегодня ночью под удар попал склад компании в Самарской области. На днях беспилотники атаковали центры Wildberries в Удмуртии, а также в Пензенской и Волгоградской областях. Кроме того, атака БПЛА на объекты маркетплейса была отражена в Зеленодольском районе Татарстана.

Зульфат Шафигуллин