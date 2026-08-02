Угроза атаки БПЛА на города Закамья Татарстана отменена
Режим беспилотной опасности сохраняется на всей территории Татарстана
Угроза атаки БПЛА на города Закамья Татарстана отменена. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Режим беспилотной опасности сохраняется на всей территории Татарстана. Все три аэропорта республики временно закрыты.
Ранее угроза атаки БПЛА вводилась на города Альметьевск, Бугульма, Заинск, Елабуга, Нижнекамск и Набережные Челны.
Напомним, ночью после ударов беспилотников в Самарской области загорелся склад Wildberries.
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