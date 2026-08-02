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Угроза атаки БПЛА на города Закамья Татарстана отменена

09:20, 02.08.2026

Режим беспилотной опасности сохраняется на всей территории Татарстана

Угроза атаки БПЛА на города Закамья Татарстана отменена
Фото: скриншот приложения МЧС

Угроза атаки БПЛА на города Закамья Татарстана отменена. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Режим беспилотной опасности сохраняется на всей территории Татарстана. Все три аэропорта республики временно закрыты.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ранее угроза атаки БПЛА вводилась на города Альметьевск, Бугульма, Заинск, Елабуга, Нижнекамск и Набережные Челны.

Напомним, ночью после ударов беспилотников в Самарской области загорелся склад Wildberries.

Зульфат Шафигуллин

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