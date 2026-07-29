Рустам Минниханов поздравил 430-й полк с присвоением звания «гвардейский»
Он пожелал личному составу и командиру подразделения крепкого здоровья, удачи и несокрушимой веры в победу
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил 430-й мотострелковый полк с присвоением звания «гвардейский». Обращение опубликовано в его канале в «Максе».
— Поздравляю 430-й мотострелковый полк с присвоением почетного наименования «гвардейский»! Личному составу и командиру подразделения Айдару Байрамгулову желаю крепкого здоровья, удачи и несокрушимой веры в нашу победу! — говорится в поздравлении.
Народ Татарстана гордится храбрыми соотечественниками, добавил он на татарском. «Победное слово будет за нами!» — подчеркнул глава республики.
Напомним, президент Владимир Путин присвоил полку почетное наименование «гвардейский» 27 июля. Подразделение участвовало в боях за Угледар, продвижении в направлении Великой Новоселки и Днепропетровской области.
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