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Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу после отмены ограничений

11:39, 02.08.2026

Аэрогавань Бугульмы остается закрытой

Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу после отмены ограничений
Фото: Максим Платонов

Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу после отмены ограничений, связанных с беспилотной опасностью в Татарстане. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Аэрогавань Бугульмы остается закрытой в целях обеспечения безопасности полетов.

скриншот с сайта Яндекс.карты

Напомним, режим беспилотной опасности в Татарстане действовал семь часов — с 04:15 до 11:17 мск. В шести городах республики объявлялась угроза атаки БПЛА.

Прошедшей ночью над Россией и акваториями Азовского и Черного морей было сбито более 600 беспилотников.

Зульфат Шафигуллин

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ПроисшествияОбщество Татарстан

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