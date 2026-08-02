Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу после отмены ограничений
Аэрогавань Бугульмы остается закрытой
Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу после отмены ограничений, связанных с беспилотной опасностью в Татарстане. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Аэрогавань Бугульмы остается закрытой в целях обеспечения безопасности полетов.
Напомним, режим беспилотной опасности в Татарстане действовал семь часов — с 04:15 до 11:17 мск. В шести городах республики объявлялась угроза атаки БПЛА.
Прошедшей ночью над Россией и акваториями Азовского и Черного морей было сбито более 600 беспилотников.
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