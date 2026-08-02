Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу после отмены ограничений

Аэрогавань Бугульмы остается закрытой

Фото: Максим Платонов

Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу после отмены ограничений, связанных с беспилотной опасностью в Татарстане. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Аэрогавань Бугульмы остается закрытой в целях обеспечения безопасности полетов.

Напомним, режим беспилотной опасности в Татарстане действовал семь часов — с 04:15 до 11:17 мск. В шести городах республики объявлялась угроза атаки БПЛА.

Прошедшей ночью над Россией и акваториями Азовского и Черного морей было сбито более 600 беспилотников.

Зульфат Шафигуллин