«Не нужно нагнетать обстановку»: частные медцентры намерены остаться в ОМС

Минздрав РФ ужесточил включение коммерческих клиник в реестр участников ОМС, претендующих на бюджетное финансирование

Фото: Дмитрий Резнов

Частные медицинские центры Татарстана, участвующие в территориальной программе ОМС объемом в 80 млрд рублей, встревожены федеральными законодательными нововведениями. Осенью конкурсная комиссия Минздрава РТ может отказать им во включении в ОМС на 2027 год, если посчитает, что услуги могут оказать казенные поликлиники и больницы. Перераспределение может затронуть жителей Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Казани — жителям последнего осторожно предлагают прикрепиться к госучреждениям. «Если у клиники есть ресурсы оказывать квалифицированную медицинскую помощь, то какая разница, частная она или государственная? Наоборот, нужно стремиться использовать ресурсы всей лечебной инфраструктуры республики, чтобы помощь оказывалась своевременно», — считает владелец сети «Звезда» Артур Уразманов. Впрочем, в фонде ОМС обещают обойтись без глобальных потрясений и урегулировать сложные моменты к 1 сентября этого года.

Частные медцентры не торопятся подавать заявку?

Фонд обязательного медицинского страхования Татарстана объявил о начале приема заявок медицинских учреждений на участие в региональной программе ОМС на 2027 год. Согласно регламенту, любое медицинское учреждение вне зависимости от формы собственности может уведомить о своем желании оказывать услуги в рамках государственного задания, после чего его включают в реестр фонда, затем на конкурсной основе между претендентами распределяют объемы медицинской помощи, финансируемой из бюджета ОМС.

Муниципальные и государственные организации должны подать уведомления в срок до 1 сентября, а частные — с 1 июля до 1 сентября. Если в предыдущие годы отбор среди частных центров проходил достаточно ровно и спокойно, то на этот раз они рискуют столкнуться с существенным урезанием лимитов в пользу государственной медицины.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Угрозой перераспределения объемов по ОМС всерьез обеспокоены и частные медицинские центры Казани, и прикрепленные к ним жители. Опасения по поводу принудительного перевода из частной клиники в государственную возникли среди жителей Авиастроительного района, которых обслуживает ООО «Консультативно-диагностический центр Авиастроительного района». В рамках республиканской программы ОМС частный центр оказывает первичную медико-санитарную помощь (прием терапевта, направления к узким специалистам, диспансеризацию, вакцинацию и т. д.). По официальным данным, центр охватывает примерно 20 тысяч жителей микрорайона. Большая часть из них работает на Казанском авиазаводе им. Горбунова.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Население Авиастроя обеспокоено появившейся информацией о том, что руководство КДЦ Авиастроительного района якобы не планирует подавать заявку на участие в программе ОМС на 2027 год, а застрахованным жителям осенью как будто предложат перевестись в ГАУЗ «Городская больница №11», либо в ГАУЗ «Городская клиническая больница №12». Если бы это подтвердилось, то им действительно пришлось бы выбирать новое место прикрепления. «В настоящее время от КДЦ Авиастроительного района заявка не поступала», — сообщили «Реальному времени» в республиканском фонде ОМС.

Схожая ситуация может разыграться в Ново-Савиновском районе Казани. Принадлежащий этому же частному собственнику «Консультационно-диагностический центр на Четаева» также еще не подал заявку в фонд ОМС на включение в реестр. Частный центр обслуживает 12 тысяч жителей микрорайона. Теоретически они могут перейти на обслуживание в Городскую больницу №7.

«КДЦ на Четаева»: «Работаем, в следующем году будем так же работать»

«Консультационно-диагностический центр на Четаева» готовит заявку на участие в территориальной программе ОМС на 2027 год. Директор центра Рустем Шайдуллин опроверг домыслы о нежелании участвовать в ОМС. Разговоры о том, что жителям Ново-Савиновского района якобы придется сменить частный центр на государственную клинику, он назвал «необоснованными сплетнями». «Не нужно нагнетать обстановку. Мы работаем, в следующем году будем так же работать», — заверил он.

По словам руководителя, процесс подготовки заявки проходит штатно. Клиника давно работает в системе ОМС и полностью соответствует требованиям Минздрава РТ и Управления здравоохранения Казани.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— Мы не видим сложностей в подготовке заявки, так как строго следуем всем установкам и приказам профильных ведомств, — отметил Шайдуллин. — Ежегодно подаем заявку в республиканский фонд ОМС. Они проверяют наши лицензии, штатное расписание, оборудование, а потом выделяют квоту на оказание услуг по ОМС.

Директор центра рассчитывает, что объем госфинансирования в 2027 году останется на уровне прошлых лет. Ведь базовый принцип ОМС — «деньги идут за пациентом» — сохраняется, а прикрепленные жители не переходят в другие клиники. «Гипотетически сокращение (квоты) возможно, — рассуждает он. — Но в предыдущие годы объемы оказания медицинской помощи не менялись, поскольку напрямую зависят от численности прикрепленного населения». В любом случае до 1 сентября есть время, и центры намерены подать заявки.

Жители Авиастроя не хотят возвращаться в больницы с очередями

Впрочем, он не исключает, что при распределении объемов по ОМС возможны сюрпризы. «Если нам скажут, что вы не соответствуете, значит, перейдем на оказание чисто платных услуг. И будет частная клиника», — резюмировал он.

Прикрепленные к частному центру КДЦ жители не рады ни перспективе перехода под крыло госклиник, ни платным услугам. Сейчас они пользуются медицинской помощью в комфортных условиях. В Авиастроительном районе владелец КДЦ построил современное здание клиники, оснастил его высокотехнологичным диагностическим оборудованием и урегулировал потоки пациентов. Здесь почти не бывает толп больных, которые «штурмуют» кабинеты врачей, рассказывают жители. «Менять просторную клинику на устаревшую больницу с большими очередями и перегруженными усталыми врачами не хочется», — говорят они.

Что вызвало встряску в системе распределения медицинской помощи по ОМС? Как пояснили в Территориальном фонде ОМС РТ, преобразования связаны с законодательными изменениями. Госдума в конце июля этого года одобрила поправки в закон №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ». Их суть сводится к ужесточению условий включения частных медицинских организаций в региональную систему ОМС. В этом году частные клиники наряду с государственными и муниципальными могут подавать уведомления о желании вступить в реестр участников ОМС, но попадание в него не гарантирует предоставление прежнего объема финансирования.

Масштабы будет определять региональная комиссия по разработке территориальной программы ОМС, исходя из потребности населения, лицензии клиники, кадрового и технического оснащения. Правда, пока поправки в закон не вступили в силу: их должен одобрить Совет Федерации, затем подписать президент и официально опубликовать, сообщали ранее профильные СМИ. Минздрав РФ разработал обязательные требования к частным организациям.

Требования к частным медицинским организациям:

Наличие лицензии.

Информационная открытость: наличие официального сайта с указанием видов деятельности, опыта работы, режима приема и условий оказания медпомощи.

наличие официального сайта с указанием видов деятельности, опыта работы, режима приема и условий оказания медпомощи. Опыт работы: не менее трех лет на рынке (для организаций, подающих заявку впервые).

не менее трех лет на рынке (для организаций, подающих заявку впервые). Репутация: отсутствие нарушений по объемам, срокам, качеству и условиям оказания помощи по ОМС за последние два года (для тех, кто уже участвовал в программе госгарантий).

Те, кто оказывает специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь в стационарных условиях и в условиях дневного стационара, должны доказать оказание услуг в объеме не менее 150 случаев за отчетный год или 300 случаев за три года. Если следовать этим требованиям, большинство частных клиник должно остаться в ОМС, создавая конкуренцию государственным учреждениям.

«Разумед»: до 1 сентября еще есть время

Тем не менее беспокойство по поводу получения прежних объемов по ОМС испытывает большинство частных медклиник. По словам директора сети центров «Разумед» Ольги Афанасьевой, программа ОМС ежегодно увеличивается в объемах, но присутствие в ней частного бизнеса не растет.

— Частникам много не дают, а сейчас говорят, что вообще ничего давать не будут, — переживает она, добавив, что в настоящее время сеть готовит заявку на 2027 год, но пока не подала — До 1 сентября еще есть время.

«Разумед» проводит по ОМС хирургические операции по проктологии, онкологии, урологии, гинекологии. В этом году сеть выполнила годовое задание. Компания готова осилить большие объемы по направлению гинекологии, на которую растет спрос среди женщин разных возрастов.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Перераспределение объемов ОМС в пользу госклиник связано с большими вложениями в их модернизацию и переоснащение. При этом частники видят свою нишу в том, чтобы проводить лечение и операции по ОМС при неосложненных случаях заболеваний, а госклиникам доверить лечение сложных патологий. В этом случае очередность среди пациентов будет двигаться намного быстрее, а эффект лечения будет выше.

«Надо использовать весь ресурс частной инфраструктуры»

Частный медицинский бизнес настроен продолжать работать в ОМС, так как занимает существенную нишу в региональной структуре здравоохранения. «Наша позиция проста: если у клиники есть ресурсы оказывать квалифицированную медицинскую помощь, есть высокотехнологичное оборудование и желание работать, то какая разница, частная она или государственная? В условиях, когда пациенты вынуждены неделями ждать очередь на обследования, любые ограничения выглядят контрпродуктивными», — считает владелец сети медцентров «Звезда» Артур Уразманов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Зачем блокировать деятельность частной медицины? На мой взгляд, властям необходимо, наоборот, использовать ресурс всей сложившейся частной инфраструктуры, чтобы люди получали помощь своевременно и качественно, — подчеркнул он.

В настоящее время частные клиники, участвующие в территориальной программе ОМС, оказывают услуги МРТ-обследования, УЗИ-диагностики и консультирования узких специалистов. Благодаря их техническим возможностям очередь пациентов движется быстрее, а срок ожидания становится короче.

По этой модели развивается система здравоохранения Москвы. К примеру, столичные власти передают частным центрам довольно большой объем средств по ОМС. В частности, клиника «Мать и дитя» получает гигантский объем средств по направлению материнства и детства, говорит Артур Уразманов.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Частная медицина в Татарстане развивается скромнее, а власти не торопятся доверять большие средства по ОМС. «Знаю, что коммерческим центрам дают крохи или вообще ничего не дают. К примеру, им дают (квоту) на оказание 25—30 диагностических услуг. Их можно провести за один день. Разве это серьезно?» — недоумевает Артур Уразманов.

Логика этих решений направлена на то, чтобы максимально загрузить государственные клиники региона. Считается, что если отдать средства ОМС в частную клинику, то средства как бы «уйдут». «При этом в отдельных государственных клиниках очередь на те или иные обследования растягивается на недели и даже месяцы. А для некоторых пациентов даже неделя ожидания может оказаться критической», — заключил он.

К 1 сентября станет известно, сколько частных медцентров республики подали уведомление на вхождение в ОМС. В настоящий момент в реестре ТФОМС РТ значится около 200 медицинских организаций, включая стоматологические клиники. Из них около трети приходится на частный сектор.

Источники, близкие к руководству ТФОМС РТ, утверждают, что количество частных медорганизаций в региональной системе ОМС не изменится. «На самом деле все не так страшно, как пишут в новостях, — уверяют собеседники «Реального времени». — Повода для беспокойства нет: изначально никто не собирался исключать частные клиники из системы ОМС».