Следующие новогодние праздники в России сократятся на один день

Каникулы продлятся 11 дней вместо 12

Фото: Артем Дергунов

Предстоящие новогодние каникулы в России продлятся 11 дней вместо 12. Отдых начнется 31 декабря 2026 года и завершится 10 января 2027 года, следует из производственного календаря, изученного ТАСС.

Годом ранее россияне отдыхали 12 дней — с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года. Нынешний график утвержден постановлением правительства РФ №1466 от 24 сентября 2025 года.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Согласно проекту Минтруда, выходные дни в 2027 году распределятся следующим образом: новогодние праздники — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года (11 дней); с 21 по 23 февраля (3 дня); с 6 по 8 марта (3 дня); майские праздники — с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая (два периода по 3 дня); с 12 по 14 июня (3 дня); с 4 по 7 ноября (4 дня).

Ранее в ведомстве объяснили, почему нет необходимости делать 31 декабря официальным выходным.

Зульфат Шафигуллин