Татьяну Ким внесли в базу «Миротворца»* на фоне атак БПЛА на Wildberries

Причиной названа публичная поддержка России

Фото: предоставлено АНО "Центр электронной торговли"

Основательницу и главу маркетплейса Wildberries Татьяну Ким внесли в базу экстремистского сайта «Миротворец»*. Соответствующую информацию опубликовали российские СМИ.

Персональные данные Татьяны Ким в базу «Миротворца»* были внесены вечером 1 августа за публичную поддержку России.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Сайт «Миротворец»* известен публикацией личных данных лиц, которых он считает угрозой национальной безопасности Украины. В частности, в базе данных ресурса содержатся сведения о журналистах, ополченцах из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, российских политиках и деятелях культуры, а также гражданах других стран.

В конце прошлого года в базу были добавлены данные более 20 российских детей.

Напомним, с 18 июля украинскими БПЛА были атакованы около десяти логистических центров Wildberries. Сегодня ночью под удар попал склад компании в Самарской области. На днях беспилотники атаковали центры Wildberries в Удмуртии, а также в Пензенской и Волгоградской областях. Кроме того, атака БПЛА на объекты маркетплейса была отражена в Зеленодольском районе Татарстана.

Зульфат Шафигуллин