Аэропорт Бугульмы возобновил работу в полном объеме

Все три аэрогавани Татарстана открыты

Фото: Динар Фатыхов

Все три аэропорта Татарстана возобновили работу в полном объеме. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Аэропорт Бугульмы стал последним, где были сняты ограничения, которые вводились на фоне беспилотной опасности в Татарстане. Ранее Росавиация сообщала об открытии аэрогаваней в Казани и Нижнекамске.

Режим беспилотной опасности в Татарстане действовал семь часов — с 04:15 до 11:17 мск. В шести городах республики объявлялась угроза атаки БПЛА.

Прошедшей ночью над Россией и акваториями Азовского и Черного морей было сбито более 600 беспилотников.

Зульфат Шафигуллин