Атака БПЛА на Уфу не привела к превышению норм загрязнения воздуха

Специалисты оценивали содержание бензола, диоксида серы, оксида углерода и сероводорода

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Специалисты Минэкологии Башкортостана проверили качество атмосферного воздуха в Уфе после утренней атаки беспилотников. Об этом сообщил министр природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов.

По его словам, анализ проб, взятых передвижной лабораторией, и данные автоматических станций показали, что концентрации вредных веществ не превысили установленные нормы. Специалисты оценивали содержание бензола, диоксида серы, оксида углерода и сероводорода.

Проверка была инициирована из-за риска техногенных выбросов. Один из беспилотников упал на территории промышленной зоны Уфы, что привело к локальному пожару.

Ранее глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил о массированной атаке БПЛА на регион.

Зульфат Шафигуллин