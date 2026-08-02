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Атака БПЛА на Уфу не привела к превышению норм загрязнения воздуха

17:16, 02.08.2026

Специалисты оценивали содержание бензола, диоксида серы, оксида углерода и сероводорода

Атака БПЛА на Уфу не привела к превышению норм загрязнения воздуха
Фото: Реальное время

Специалисты Минэкологии Башкортостана проверили качество атмосферного воздуха в Уфе после утренней атаки беспилотников. Об этом сообщил министр природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов.

По его словам, анализ проб, взятых передвижной лабораторией, и данные автоматических станций показали, что концентрации вредных веществ не превысили установленные нормы. Специалисты оценивали содержание бензола, диоксида серы, оксида углерода и сероводорода.

скриншот из видео "город Уфа. Памятник Салавату Юлаеву 2022" с канала " Спортивные Моменты и Забавы"

Проверка была инициирована из-за риска техногенных выбросов. Один из беспилотников упал на территории промышленной зоны Уфы, что привело к локальному пожару.

Ранее глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил о массированной атаке БПЛА на регион.

Зульфат Шафигуллин

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