В Татарстане отменили беспилотную опасность спустя семь часов
Ограничения действовали с 04:15 до 11:17 мск
На всей территории Татарстана отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Ограничения в Татарстане длились семь часов — с 04:15 до 11:17 мск.
При этом аэропорты в Казани, Нижнекамске и Бугульме остаются закрытыми.
Напомним, сегодня после атак БПЛА произошли возгорания на территории склада Wildberries в Самарской области и в промзоне Уфы в Башкортостане. Всего за ночь над Россией сбили более 600 беспилотников.
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