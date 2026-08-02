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В Татарстане отменили беспилотную опасность спустя семь часов

11:22, 02.08.2026

Ограничения действовали с 04:15 до 11:17 мск

В Татарстане отменили беспилотную опасность спустя семь часов
Фото: скриншот приложения МЧС

На всей территории Татарстана отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Ограничения в Татарстане длились семь часов — с 04:15 до 11:17 мск.

При этом аэропорты в Казани, Нижнекамске и Бугульме остаются закрытыми.

Напомним, сегодня после атак БПЛА произошли возгорания на территории склада Wildberries в Самарской области и в промзоне Уфы в Башкортостане. Всего за ночь над Россией сбили более 600 беспилотников.

Зульфат Шафигуллин

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ПроисшествияОбщество Татарстан

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