Президент Армении вновь назначил Никола Пашиняна премьер-министром
Назначение стало формальностью после победы партии Пашиняна на внеочередных парламентских выборах
Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ о назначении Никола Пашиняна на пост премьер-министра республики. Процедура прошла в соответствии со статьей 149 Конституции после того, как партия «Гражданский договор» официально выдвинула его кандидатуру.
Согласно основному закону страны, правительство подало в отставку в первый день сессии Национального собрания.
Назначение стало формальностью после победы партии Пашиняна на внеочередных парламентских выборах.
Ранее премьер-министр Армении в телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным обратился с просьбой урегулировать ограничения на экспорт армянских товаров в Российскую Федерацию.
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