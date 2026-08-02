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Президент Армении вновь назначил Никола Пашиняна премьер-министром

14:50, 02.08.2026

Назначение стало формальностью после победы партии Пашиняна на внеочередных парламентских выборах

Президент Армении вновь назначил Никола Пашиняна премьер-министром
Фото: Максим Платонов

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ о назначении Никола Пашиняна на пост премьер-министра республики. Процедура прошла в соответствии со статьей 149 Конституции после того, как партия «Гражданский договор» официально выдвинула его кандидатуру.

Согласно основному закону страны, правительство подало в отставку в первый день сессии Национального собрания.

предоставлено пресс-службой правительства России

Назначение стало формальностью после победы партии Пашиняна на внеочередных парламентских выборах.

Ранее премьер-министр Армении в телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным обратился с просьбой урегулировать ограничения на экспорт армянских товаров в Российскую Федерацию.

Зульфат Шафигуллин

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