Президент Армении вновь назначил Никола Пашиняна премьер-министром

Назначение стало формальностью после победы партии Пашиняна на внеочередных парламентских выборах

Фото: Максим Платонов

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ о назначении Никола Пашиняна на пост премьер-министра республики. Процедура прошла в соответствии со статьей 149 Конституции после того, как партия «Гражданский договор» официально выдвинула его кандидатуру.

Согласно основному закону страны, правительство подало в отставку в первый день сессии Национального собрания.

Назначение стало формальностью после победы партии Пашиняна на внеочередных парламентских выборах.

Ранее премьер-министр Армении в телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным обратился с просьбой урегулировать ограничения на экспорт армянских товаров в Российскую Федерацию.

Зульфат Шафигуллин