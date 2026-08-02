В Татарстане объявлена угроза атаки БПЛА на города Альметьевск и Бугульма
В Татарстане пятую ночь подряд объявлен режим беспилотной опасности. Ограничения введены с 04:15 мск.
В Татарстане объявлена угроза атаки БПЛА на города Альметьевск и Бугульма. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
В Татарстане пятую ночь подряд объявлен режим беспилотной опасности. Ограничения введены с 04:15 мск.
Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно приостановили работу.
Аналогичные меры безопасности введены в соседних с Татарстаном регионах.
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