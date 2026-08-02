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В Татарстане объявлена угроза атаки БПЛА на города Альметьевск и Бугульма

07:03, 02.08.2026

В Татарстане пятую ночь подряд объявлен режим беспилотной опасности. Ограничения введены с 04:15 мск.

В Татарстане объявлена угроза атаки БПЛА на города Альметьевск и Бугульма
Фото: скриншот приложения МЧС

В Татарстане объявлена угроза атаки БПЛА на города Альметьевск и Бугульма. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

В Татарстане пятую ночь подряд объявлен режим беспилотной опасности. Ограничения введены с 04:15 мск.

скриншот приложения МЧС

Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно приостановили работу.

Аналогичные меры безопасности введены в соседних с Татарстаном регионах.

Зульфат Шафигуллин

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ПроисшествияОбщество Татарстан

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