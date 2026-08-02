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Угроза атаки БПЛА объявлена еще в четырех городах Закамья в Татарстане

07:34, 02.08.2026

МЧС призывает жителей принять необходимые меры безопасности

Угроза атаки БПЛА объявлена еще в четырех городах Закамья в Татарстане
Фото: скриншот приложения МЧС

Угроза атаки БПЛА объявлена еще в четырех городах Закамья в Татарстане — Заинске, Елабуге, Набережных Челнах и Нижнекамске. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Жителей данных городов призвали принять необходимые меры безопасности.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В Татарстане с 04:15 мск введен режим беспилотной опасности. Ранее угрозу атаки БПЛА ввели в городах Альметьевск и Бугульма.

Все три татарстанских аэропорта остаются закрытыми на фоне введенных в республике ограничений.

Зульфат Шафигуллин

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ПроисшествияОбщество Татарстан

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