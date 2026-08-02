Угроза атаки БПЛА объявлена еще в четырех городах Закамья в Татарстане
МЧС призывает жителей принять необходимые меры безопасности
Угроза атаки БПЛА объявлена еще в четырех городах Закамья в Татарстане — Заинске, Елабуге, Набережных Челнах и Нижнекамске. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Жителей данных городов призвали принять необходимые меры безопасности.
В Татарстане с 04:15 мск введен режим беспилотной опасности. Ранее угрозу атаки БПЛА ввели в городах Альметьевск и Бугульма.
Все три татарстанских аэропорта остаются закрытыми на фоне введенных в республике ограничений.
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