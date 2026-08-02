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В Татарстане планируют возвести татарский Диснейленд

10:55, 02.08.2026

Проект «Туганленда» назвали глобальной целью

В Татарстане планируют возвести татарский Диснейленд
Фото: скриншот из видео «Walking in Disneyland California 4K» с канала «Armen 4K»

В Татарстане поделились планами возвести «Туганленд» — татарский прототип американского Диснейленда. О проекте стало известно на Всероссийском турнире по стрельбе из традиционного лука «Туган Батыр».

— Можно сказать, что наша основная глобальная цель — построить «Туганленд». Это такой прототип Диснейленда, который будет иметь мировую популярность, чтобы к нам приезжали гости со всего мира, — заявил соучредитель национального комплекса «Туган авылым» Радик Абдрахманов.

Ожидается, что в «Туганленде» основной акцент будет сделан на национальных героях татарского народа и Татарстана.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Диснейленд — это популярные парки развлечений, созданные вокруг мультфильмов и сказок кинокомпании «Уолт Дисней».

Напомним, ранее футбольный «Рубин» представил новую игровую форму, вдохновленную творчеством Габдуллы Тукая.

Зульфат Шафигуллин

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