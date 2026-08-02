В Татарстане планируют возвести татарский Диснейленд
Проект «Туганленда» назвали глобальной целью
В Татарстане поделились планами возвести «Туганленд» — татарский прототип американского Диснейленда. О проекте стало известно на Всероссийском турнире по стрельбе из традиционного лука «Туган Батыр».
— Можно сказать, что наша основная глобальная цель — построить «Туганленд». Это такой прототип Диснейленда, который будет иметь мировую популярность, чтобы к нам приезжали гости со всего мира, — заявил соучредитель национального комплекса «Туган авылым» Радик Абдрахманов.
Ожидается, что в «Туганленде» основной акцент будет сделан на национальных героях татарского народа и Татарстана.
Диснейленд — это популярные парки развлечений, созданные вокруг мультфильмов и сказок кинокомпании «Уолт Дисней».
Напомним, ранее футбольный «Рубин» представил новую игровую форму, вдохновленную творчеством Габдуллы Тукая.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».