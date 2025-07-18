Глава Бугульмы назвал условия в центральной районной больнице ужасными

Дамир Фаттахов попал в больницу с травмой ноги

Глава Бугульминского района Дамир Фаттахов, наступив на гвоздь, попал в отделение центральной районной больницы. Он отметил, что условия там неудовлетворительные. Об этом Фаттахов сообщил в своем телеграм-канале.



— С этой травмой приехал в ЦРБ, в то самое «легендарное» здание бывшего роддома, в котором сейчас временно расположены сразу несколько отделений. Да, подтверждаю еще раз: условия, конечно, ужасные, — отметил он.



Дамир Фаттахов обратил внимание на то, что ремонт во всех отдельных корпусах больницы нужно закончить как можно быстрее.

Ранее сообщалось, что раис Татарстана Рустам Минниханов пообещал жителям Челнов, что проект строительства нового стационара городской больницы №5 обязательно реализуют.

Дарья Сайфиева