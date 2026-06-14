Ночью над регионами России сбили 249 украинских беспилотников
ВСУ пытались нанести удары по 16 субъектам страны
Российская система ПВО за ночь перехватила почти 250 дронов, согласно информации Министерства обороны.
— В период с 20:00 мск до 7:00 мск дежурные силы ПВО смогли уничтожить 249 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сообщило ведомство.
Общая попытка ВСУ нанести удары затронула 16 регионов страны.
Под удар попали такие области, как Белгородская, Брянская, Курская и Воронежская. Кроме того, дроны были нейтрализованы над Астраханской, Владимирской, Орловской, Тульской и Калужской областями, а также над Крымом и Азовским морем. Системы ПВО также сработали в Ростовской, Рязанской, Тверской, Ярославской и Костромской областях.
Ранее сообщалось, что в Татарстане ночью вводили режим беспилотной опасности.
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