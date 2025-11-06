Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем Конституции республики

Раис пожелал крепкого здоровья и бодрости духа

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем Конституции РТ. Обращение опубликовала пресс-служба главы региона.

— Этот важнейший документ был принят после всенародного обсуждения и на стыке эпох стал выражением воли многонационального народа республики, объединил представителей разных политических взглядов, национальностей и вероисповеданий, выступил залогом стабильности, — подчеркнул Минниханов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По его словам, Конституция позволила сформировать систему органов государственной власти и местного самоуправления, обеспечить социальный характер деятельности государства, духовное возрождение и развитие этнокультурного и языкового многообразия. Документ стал фундаментом развития республики.

— Мы последовательно повышаем качество жизни людей, преображаем города и населенные пункты, сохраняя традиции, заботимся о настоящем и будущем республики. Основной закон республики формирует в нас чувства патриотизма, гордости за свою историю и культуру, уважения к государственным символам, наследию предков, укрепляет наше единство, — сказал раис.

Подытоживая, Рустам Минниханов пожелал жителям Татарстана крепкого здоровья, бодрости духа и всего самого доброго.

Напомним, татарстанцы на этой неделе отдыхают сразу пять дней — в эти даты проходят сразу три праздника: День народного единства, День Конституции республики и праздник Казанской иконы Божией Матери. В Казани в честь них проходит целый ряд мероприятий — от рыцарского турнира до выставок и концертов. Афиша на выходные — в материале «Реального времени».

Елизавета Пуншева