В Бугульме к 1 сентября откроют автовокзал
1 ноября 2024 года договор об аренде здания автовокзала и прилегающей к нему территории был расторгнут из-за финансового положения перевозчика
Автовокзал Бугульмы начнет работу не позднее 1 сентября. Об этом сообщил глава исполкома Бугульминского района Дамир Фаттахов в своем телеграм-канале.
— Провели несколько рабочих совещаний с собственниками здания: обещают, что автовокзал откроется и начнет полноценную работу не позднее 1 сентября. Важно запустить работу автовокзала к началу нового учебного года, к началу холодов, чтобы пассажиры могли ждать посадки в автобус в комфортных условиях, — отметил он.
Дамир Фаттахов подчеркнул, что держит вопрос на личном контроле.
С 1 ноября 2024 года договор об аренде здания автовокзала и прилегающей к нему территории был расторгнут. Как отмечала пресс-служба Бугульминского района на своей странице во «ВКонтакте», причиной стало «сложное финансовое положение».
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