В Бугульме к 1 сентября откроют автовокзал

1 ноября 2024 года договор об аренде здания автовокзала и прилегающей к нему территории был расторгнут из-за финансового положения перевозчика

Фото: взято с telegram-канала Дамира Фаттахова

Автовокзал Бугульмы начнет работу не позднее 1 сентября. Об этом сообщил глава исполкома Бугульминского района Дамир Фаттахов в своем телеграм-канале.

— Провели несколько рабочих совещаний с собственниками здания: обещают, что автовокзал откроется и начнет полноценную работу не позднее 1 сентября. Важно запустить работу автовокзала к началу нового учебного года, к началу холодов, чтобы пассажиры могли ждать посадки в автобус в комфортных условиях, — отметил он.

Дамир Фаттахов подчеркнул, что держит вопрос на личном контроле.

С 1 ноября 2024 года договор об аренде здания автовокзала и прилегающей к нему территории был расторгнут. Как отмечала пресс-служба Бугульминского района на своей странице во «ВКонтакте», причиной стало «сложное финансовое положение».



Дарья Сайфиева