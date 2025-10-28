Рыцарский турнир, «Ночь искусств» и большой диктант: как Казань отметит День народного единства

Мероприятия пройдут с 1 по 7 ноября

Фото: Динар Фатыхов

Татарстанцы на следующей неделе будут отдыхать пять дней — в эти даты пройдут сразу три праздника: День народного единства, День Конституции республики и праздник Казанской иконы Божией Матери. В Казани в честь них пройдет целый ряд мероприятий — от рыцарского турнира до выставок и концертов. Афиша на предстоящие выходные — в материале «Реального времени».

Празднества будут продолжаться неделю

В Казани с 1 по 7 ноября пройдут мероприятия, приуроченные к двум важным датам — Дню народного единства 4 ноября и Дню Конституции Татарстана 6 ноября. О предстоящих событиях в честь праздника рассказал заместитель руководителя исполкома города Азат Абзалов.

3 ноября состоится «Ночь искусств». С 10:00 до 20:00 жители города смогут посетить «Ночь культурного единства» в Национальном музее Татарстана. Там пройдут мастер-классы, показ фильма «Соединяющий миры» о Каюме Насыри, лекции об истории народов и их ремеслах, знакомство с традициями и промыслами республики. В завершение дня выступит тюрко-татарская этногруппа «Риваять».

4 ноября в центре «Эрмитаж Казань» в 18:00 стартует выставка «Юсуповы. Роскошь сквозь века» из собрания Российского Эрмитажа. На ней будет представлена одна из самых крупных художественных коллекций страны. В экспозиции — более 400 произведений от античности до начала XX века.

Также 4 ноября в театре оперы и балета им. М.Джалиля состоится гала-концерт республиканского этнокультурного фестиваля «Наш дом — Татарстан». Он направлен на укрепление единства и духовного взаимообогащения народов Татарстана, развитие и популяризацию многонациональной культуры.

4 ноября в театре оперы и балета им. М.Джалиля состоится гала-концерт республиканского этнокультурного фестиваля «Наш дом — Татарстан». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, пройдут и спортивные мероприятия. Так, 3 ноября на стадионе «Локомотив» пройдут спортивные соревнования на лыжероллерах «Мы едины, мы непобедимы!». А 4 ноября среди младших юношей организуют состязания по борьбе.

С 1 по 8 ноября в Казани будет проходить юбилейный, 10-й «Большой этнографический диктант». Задания для него подготовлены в виде теста и включают в себя 30 общефедеральных вопросов. Участником может стать каждый желающий — акция проводится в онлайн— и офлайн-форматах. Очно к акции можно будет присоединиться 3 ноября в Доме Дружбы народов в 11:00.



— Сплоченность сегодня необходима нашему обществу, чтобы отстоять наши ценности и право страны на самостоятельность. Предстоящий праздник и многочисленные мероприятия должны доносить эту мысль до людей, до нашего подрастающего поколения. Консолидировать их под знаменем добра, справедливости и любви к своей Родине. Поэтому давайте именно такой настрой возьмем, — отметил мэр города Ильсур Метшин.

Первый международный рыцарский турнир

Помимо мероприятий, приуроченных к знаменательным датам, в Казани в ноябрьские выходные состоится еще одно значимое событие — первый международный рыцарский турнир-фестиваль «Казань. Путешествие в прошлое». Он пройдет с 2 по 4 ноября.

В турнире примут участие спортсмены из разных движений исторической реконструкции, что обеспечит самую широкую географию участников фестиваля за последние 10 лет в России. В личных состязаниях примут участие не менее 150 бойцов, а в турнирных направлениях — более 200 спортсменов, включая гостей из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, а также участников из других стран — Казахстана и Кыргызстана.

В турнире примут участие спортсмены из разных движений исторической реконструкции. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помимо турнирной программы на фестивале будут работать семь тематических исторических площадок. Это в том числе ярмарка с изделиями от ведущих мастеров-реконструкторов России — от доспешной и кузнечной мастерской до золотой вышивки и средневековой аптеки. Запланирована и образовательная программа — в нее войдут лекции по экспериментальной археологии, исторические игротеки и экскурсионные маршруты по фестивалю.

Фестиваль пройдет в спортивном комплексе «Уникс».

Крестный ход с Казанской иконой Божией Матери

День народного единства совпадает с другой важной датой — праздником Казанской иконы Божией Матери. В этот день в столице Татарстана пройдет традиционный крестный ход.



Торжественный молебен начнется в Благовещенском соборе в 7:30 4 ноября. Затем верующие пройдут крестным ходом от храма вокруг Казанского Кремля и далее по улицам Батурина — Карла Маркса — Миславского — до Богородицкого монастыря. Богослужения продолжатся в соборе Казанской иконы Божией Матери.



День народного единства совпадает с другой важной датой — праздником Казанской иконы Божией Матери. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Праздник прославления Казанской иконы Божией Матери установлен в память об избавлении в 1612 году России от иноземных захватчиков. Историческим событиям также посвящен государственный праздник — День народного единства.

— Примечательно, что праздник прославления Казанской иконы Божией Матери, отмечаемый 4 ноября, связан с историческим событием 1612 года, сплотившим представителей разных национальностей и вероисповеданий России ради сохранения нашей Родины. Это же событие послужило причиной установления государственного праздника — Дня народного единства, — сказал на оперативном совещании начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями исполкома Ильгиз Сарманов.

Ограничение движения в праздничные дни

В связи с проведением крестного хода в Казани традиционно ограничат движение по ряду улиц. Об этом в ходе оперативного совещания в исполкоме города сообщил Сарманов.

Так, движение ограничат по маршруту крестного хода с 7:30. Праздничные мероприятия начнутся в 7:30 с торжественного молебна в Благовещенском соборе Казанского кремля. Затем верующие пройдут вокруг Кремля и по улицам Батурина, Карла Маркса и Миславского до Богородицкого монастыря, где богослужение продолжится в соборе Казанской иконы Божией Матери. Ограничения снимут по мере прохождения пути.



В связи с проведением крестного хода в Казани традиционно ограничат движение по ряду улиц. Dan Gold на Unsplash

Кроме того, с 19:00 3 ноября улица Миславского будет закрыта для стоянки транспортных средств.

Татарстанцев ждет двухдневная рабочая неделя

Благодаря череде праздников на неделе с 3 по 9 ноября татарстанцев ждут всего два рабочих дня — 5 и 7 числа. Однако на этой неделе предстоит работать шесть дней — c 27 октября по 1 ноября включительно, то есть выходным остается лишь воскресенье, 2 ноября.

Так, выходной день с субботы, 1 ноября 2025 года, переносится на понедельник, 3 ноября. Соответствующее постановление утвердило российское правительство в августе. Нерабочими станут 3 и 4 ноября.

Благодаря череде праздников на неделе с 3 по 9 ноября татарстанцев ждут всего два рабочих дня. Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

Помимо этого, 6 ноября отмечается День Конституции Татарстана — это тоже выходной. А накануне, 5 ноября, жителей республики ожидает сокращенный рабочий день.