В Карабаше появится Всероссийский семейный фестиваль TIMERMAN

Решение принято с целью развития территории и привлечения внимания к Карабашскому морю

Фото: Реальное время

В Карабаше, расположенном на берегу уникального Карабашского моря, будет проходить ежегодный Всероссийский семейный фестиваль TIMERMAN. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Бугульминского района Дамир Фаттахов.

— Карабаш и Карабашское море — по-настоящему уникальное место, о котором до сих пор знают меньше, чем оно того заслуживает. Даже в Татарстане. Я уверен: это жемчужина Юго-Востока, и мы последовательно ее развиваем, — написал глава района.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вместе с директором серии TIMERMAN Вадимом Янгировым была осмотрена площадка, было принято решение о проведении не просто заплыва, а большого трехдневного семейного фестиваля.

— Чтобы можно было приехать всей семьей, поселиться в глэмпинге или палатке (площадку для кемпинг-парка обустроим), участвовать в соревнованиях, гулять, вкусно поесть на гастрофестивале, а по вечерам — наслаждаться отличной музыкой под открытым небом, встречая закаты с потрясающим видом на наше водохранилище, — поделился планами Фаттахов.

Фестиваль пройдет с 31 июля по 2 августа 2026 года.



1 октября Фаттахов напомнил, что в 2031 году Бугульма отметит свой юбилей — 250 лет со дня основания. Именно эта дата станет драйвером развития всего района. На данный момент разрабатывается пятилетняя программа, которая включает в себя совершенствование туристической отрасли, бизнес-сектора и сферы образования.



Рената Валеева