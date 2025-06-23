В Татарстане создадут курортный комплекс в Карабаше за 300 млн рублей

Проект был утвержден на инвестсовете раиса РТ в декабре 2022 года

Фото: Телеграм-канал Дамира Фаттахова

На утреннем совещании у раиса Татарстана Рустама Минниханова рассмотрен ход реализации масштабного проекта «Карабашское море». Инвестор планирует вложить в создание современного курортного комплекса свыше 300 миллионов рублей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале руководитель исполкома Бугульмы Дамир Фаттахов.

— Сейчас уже бюрократические моменты на финише, а к концу июля завершится перевод земель из категории «сельхозназначения» в «рекреационные зоны». С учетом всей подготовки следующей весной инвестор уже планирует приступить к строительству, — написал Фаттахов.

Особое внимание проекту уделил лично раис республики, отметив стратегическое значение Карабаша для развития туристической отрасли юго-востока Татарстана. Наличие аэропорта в Бугульме создает благоприятные условия для развития внутреннего туризма, что может привлечь отдыхающих не только из республики, но и из других регионов России.

Проект имеет значительный социально-экономический потенциал: помимо создания новых рабочих мест, он способствует развитию инфраструктуры района. Природные и ландшафтные особенности территории позволяют говорить о возможности формирования полноценного туристического кластера, сопоставимого с известными курортными зонами.

В ближайшее время планируется разработка комплексной стратегии развития территории с учетом мнения местных жителей. Основная задача — максимально эффективно использовать природный потенциал региона и создать конкурентоспособный туристический продукт.

Дмитрий Зайцев